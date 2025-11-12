U Zaboku ukrali ruže posvećene ženama ubijenima zbog nasilja!

Samo nekoliko dana nakon što je postavljena umjetnička instalacija 'Ružе su crvene, ljubav nije plava', posvećena ženama ubijenima zbog nasilja, nepoznati počinitelji ukrali su četiri od deset ruža.

Instalacija, koju je na Trgu Ksavera Šandora Gjalskog 4 postavio CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, trebala je biti tihi spomenik žrtvama nasilja, ali se pretvorila u simbol bešćutnosti i nepoštovanja.

Foto: PROMO

Deset ruža, rad akademske kiparice Adele Mesić, predstavljalo je deset žena ubijenih u Hrvatskoj tijekom 2025. godine.

- Ovaj čin ne samo da uništava javnu umjetnost, već i vrijeđa sjećanje na žene koje su izgubile život zbog nasilja - poručuju iz CESI-ja.

Instalacija je dio kampanje „Ružе su crvene, ljubav nije plava“, pokrenute 4. studenoga u Krapinsko-zagorskoj županiji. Cilj je razbijanje mitova o „romantiziranom“ nasilju i podizanje svijesti o tome da nasilje često počinje kontrolom, manipulacijom i ponižavanjem, a ne udarcem.

Foto: PROMO

Statistike su porazne: svaka četvrta žena u Hrvatskoj doživjela je nasilje od partnera ili člana obitelji, a prema procjenama, nasilje se događa svakih 15 minuta.

- Krađa ruža pokazuje koliko smo kao društvo i dalje nespremni suočiti se s nasiljem i iskazati empatiju - poručuju organizatori.

CESI poziva građane da prijave krađu policiji i šire poruku kampanje na društvenim mrežama.

Instalacija će na trgu ostati do 10. prosinca, nakon čega 24. studenog seli u Krapinu.

Foto: PROMO

CESI od 1997. godine pomaže ženama prekinuti krug nasilja i pronaći novi početak. U Krapinsko-zagorskoj županiji pružaju besplatnu pravnu i psihološku podršku kroz SOS telefon i savjetovalište, uz povjerljivost i razumijevanje.

Više o kampanji i načinu kako pomoći pronađite na ljubavnijeplava.com.hr ili na CESI Instagramu i TikToku.

Ako imate informacije o krađi, javite se policiji na broj 192.