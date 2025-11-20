U zadnji tren spriječena moguća tragedija u Osijeku: 'Netko je u zgradi ostavio dvije mine...'

Operativno dežurstvo I. policijske postaje Osijek dobilo je u ponedjeljak u 14.14 sati dojavu da su u napuštenoj zgradi u Stepinčevoj ulici u Osijeku pronađene dvije eksplozive naprave.

- Na mjesto dojave izašli su pripadnici regionalne protueksplozijske jedinice Osijek i utvrdili kako se radi o dvije protupješačke rasprskavajuće mine. One su na siguran način premještene na drugu lokaciju, gdje su uništene - napisali su iz policije.

Koliko su takve situacije opasne podsjeća slučaj iz veljače 2015. kad su u eksploziji odbačene bombe poginuli majka i dijete, a još je troje djece ozlijeđeno upravo u Bijelom Brdu kraj Osijeka. Podsjetimo, djeca su pronašla tri ručne bombe na nogometnom igralištu koje se nalazi 300-tinjak metara od njihove kuće.

Iz policije apeliraju na sve građane da ne odbacuju opasna sredstva.



- Pozivamo sve one koji još negdje u svojim domovima čuvaju ili skrivaju ilegalno oružje ili eksplozivna sredstva da pozivom na 192 učine prvi korak prema dragovoljnoj predaji bez sankcija. Dragovoljna predaja oružja odnosi se na sve vrste ilegalnog oružja. Podsjećamo građane da ne donose sami oružje i eksplozivna sredstva u policijske postaje. Po pozivu građana na 192, policijski službenik će u civilnom automobilu i civilnoj odjeći doći na adresu pronalaska ili dogovorene predaje, gdje će na siguran način opasna sredstva preuzeti. Takvim pristupom osigurana je anonimnost osobe koja predaje ilegalno oružje, a što je još važnije, potencijalne opasnosti svedene su na najmanju moguću mjeru - navode iz policije.