U Zadru je počela obnova Sfinge

U parku u zadarskoj gradskoj četvrti Brodarica u petak je počela konzervatorsko-restauratorska obnova skulpture Sfinge koju je 1918. godine dao izraditi zadarski konzervator i slikar Giovanni Smirich u spomen na prerano umrlu suprugu.

Pročelnik zadarskoga Upravnog odjela za EU fondove Ante Ćurković rekao je da sfingu, koja je prilično oštećena, nakon analize stanja vratiti u prvobitno stanje i da će ponovo dobiti dijelove koji nedostaju, a možda i izvorne boje. Uskoro će početi i obnova ograde te ogradnog zida parka, a do kraja lipnja očekuje se i dovršenje naručene projektne dokumentacije za hortikulturno uređenje cijelog parka, koje će tada biti predstavljeno javnosti, dodao je.

Pročelnica Upravnog odjela za kulturu i sport Dina Bušić naglasila je kako je to park koji skriva jednu ljubavnu priču s temom ljubavi, mora i vode te kako je njezin odjel zatražio sufinanciranje od Ministarstva kulture i medija za obnovu klupa i špilje koja postoji u parku, a sve se radilo u suradnji s Mjesnim odborom Brodarica.

Obnova Sfinge dio je projekta RECOLOR, punog naziva "Reviving and EnhanCing artwOrks and Landscapes Of the adRiatic", koji se provodi u sklopu programa Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. s ukupnim proračunom od 2,093.392 eura. Cilj projekta je poboljšati i unaprijediti turistički potencijal urbanih i prirodnih krajobraza u Hrvatskoj i Italiji, koji često nisu u potpunosti iskorišteni i još nisu uključeni u tradicionalne turističke rute.

U projektu sudjeluje osam partnera iz Hrvatske i Italije - Veleučilište u Šibeniku, Grad Labin, talijanska regija Emilia Romagna, gradovi Campobasso, Urbania, Cividale del Friuli, Sveučilište u Bologni te konzorcij Montefeltro Sviluppo. Odabrana pilot lokacija Grada Zadra je Sfinga smještena u gradskoj četvrti Brodarica.

Osim obnove skulpture Sfinge, planira se niz aktivnosti s ciljem valoriziranja lokacije poput izrade internetske stranice, promotivno-edukativnog videa, nove turističke rute s pripadajućom brošurom i drugo. S obzirom na to da je cilj projekta ujedno i usmjeravanje turističke rute sa zadarskog poluotoka na druge dijelove grada, koji također obiluju kulturnom baštinom, naglasak je na obogaćivanju, a ne na zamjeni tradicionalne turističke rute.

Radove će obavljati tvrtka KVINAR d.o.o. iz Podstrane koja posjeduje sva potrebna ovlaštenja za rad na kulturnom dobru.