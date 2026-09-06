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U zagrebačkim vrtićima 1200 slobodnih mjesta za upis

Piše 24sata,
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U zagrebačkim vrtićima 1200 slobodnih mjesta za upis
Zagreb: Tomislav Tomašević i Radovan Fuchs otvorili novoizgrađeni dječji vrtić Sveta Klara | Foto: Robert Anic/PIXSELL
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U zagrebačkim vrtićima zabilježen je najveći broj upisanih djece u posljednjim godinama, što ukazuje na poboljšanje u dostupnosti predškolskog odgoja

Tijekom ljeta u zagrebačke gradske vrtiće upisano je još 162 djece, te je time ove godine u zagrebačke vrtiće upisano gotovo 8.000 djece (7.962). Najbolji je ovo rezultat u Zagrebu u dugom nizu godina i konkretan pokazatelj da su krizne okolnosti koje je ova gradska uprava naslijedila sada u najvećoj mjeri razriješene.

„Nakon što su završeni upisi u gradske, privatne i vjerske vrtiće, u rujnu, na početku pedagoške godine imamo 1.200 slobodnih mjesta u vrtićima, od čega 800 u gradskim vrtićima, a mjesta ima i u jaslicama. To znači da svi roditelji u Zagrebu koji u ovom trenutku trebaju mjesto u vrtiću mogu svoje dijete i upisati”, izjavila je Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba.

Ovakvi rezultati upisa i značajan broj slobodnih mjesta na početku pedagoške godine rezultat su snažnog investicijskog ciklusa u izgradnju, dogradnju i obnovu vrtića i škola koji je ova gradska uprava provela u proteklih nekoliko godina.

Dosad je otvoreno 18 novih vrtića, od kojih je najnoviji vrtić u Borovju koji je prošli tjedan započeo s radom. Do kraja godine broj otvorenih novih vrtića dosegnut će 20. Uz širenje kapaciteta, Grad kontinuirano ulaže i u kvalitetu predškolskog odgoja, uključujući povećanje plaća i broja zaposlenih u vrtićima. Za sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u 2026. godini izdvojeno je 317 milijuna eura, više nego dvostruko u odnosu na 2021. godinu.

„Ponosni smo na ove iskorake u dostupnosti i kvaliteti zagrebačkih vrtića, ali i dalje nastavljamo s ulaganjima jer želimo da roditelji mogu upisati dijete u vrtić što bliže mjestu stanovanja, te isto tako želimo modernizirati i osuvremeniti postojeće objekte vrtića“, dodala je zamjenica gradonačelnika Dolenec, naglasivši kako Grad Zagreb istovremeno provodi niz mjera kojima cijene vrtića zadržava među najnižima u Hrvatskoj.

Podsjetimo, ukupna ulaganja u izgradnju, dogradnju, obnovu i rekonstrukciju škola i vrtića ove gradske uprave iznose čak 500 milijuna eura. Riječ je o 58 projekata – 24 vrtića, 24 osnovne škole i deset srednjih škola i učeničkih domova, od kojih je 40 završeno, devet u radovima, a još devet u nabavi za izvođača. Pored toga, Grad velika sredstva ulaže u tekuće održavanje, energetsku obnovu, modernizaciju i digitalizaciju obrazovnih ustanova.

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