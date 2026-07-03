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BEZ OZLIJEĐENIH

U Zagrebu izgorio BMW, policija otkrila kolika je ukupna šteta

Piše Ivan Štengl,
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U Zagrebu izgorio BMW, policija otkrila kolika je ukupna šteta
Foto: Čitatelj 24sata
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Vatra se proširila i na dva obližnja Subarua, ali i na dva stana kojima su oštećene rolete. Ozlijeđenih nije bilo.

Zagrebačka policija dovršila je očevid požara na Trešnjevci u kojem je u Lopatinečkoj ulici 1. srpnja izgorio BMW u vlasništvu 30-godišnjaka.

Vatra se nakon toga proširila i na dva obližnja Subarua, ali i na dva stana kojima su oštećene rolete. Ozlijeđenih nije bilo.

Foto: Čitatelj 24sata

- Obavljenim očevidom utvrđeno je da je požar osobnog automobila marke BMW zagrebačkih registarskih oznaka izazvan najvjerojatnije djelovanjem otvorenog plamena iz neutvrđenog izvora nakon čega se proširio na dva parkirana osobna automobila te je došlo do oštećenja prozorskih roleta od dva stana obližnje zgrade - navodi policija.

Šteta iznosi desetak tisuća eura.

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