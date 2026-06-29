U Zagrebu je bila komemoracija za novinarku Slavenku Drakulić

Prvi roman 'Hologrami straha' objavila je tri godine kasnije. Knjiga je imala velik odjek na području cijele Jugoslavije, a Drakulić je u suvremenu književnost na impresivan način uvela ženski, autobiografski diskurs. Uz to, pisala je i za naš tjednik Express i za 24sata. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL