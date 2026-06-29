U Zagrebu je bila komemoracija za novinarku Slavenku Drakulić
U Dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu održana je komemoracija za preminulu novinarku Slavenku Drakulić. Ona je preminula u subotu 20. lipnja u 77. godini
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Slavenka Drakulić rođena je 4. srpnja 1949. godine u Rijeci. Diplomirala je komparativnu književnost i sociologiju na Sveučilištu u Zagrebu. Radila je kao novinarka i urednica u časopisima Start i Danas | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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