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VELIKA KNJIŽEVNICA

U Zagrebu je bila komemoracija za novinarku Slavenku Drakulić

U Dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu održana je komemoracija za preminulu novinarku Slavenku Drakulić. Ona je preminula u subotu 20. lipnja u 77. godini
Zagreb: Komemoracija za nedavno preminulu hrvatsku spisateljicu, novinarku i feministkinju Slavenku Drakulic
Slavenka Drakulić rođena je 4. srpnja 1949. godine u Rijeci. Diplomirala je komparativnu književnost i sociologiju na Sveučilištu u Zagrebu. Radila je kao novinarka i urednica u časopisima Start i Danas | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Slavenka Drakulić rođena je 4. srpnja 1949. godine u Rijeci. Diplomirala je komparativnu književnost i sociologiju na Sveučilištu u Zagrebu. Radila je kao novinarka i urednica u časopisima Start i Danas | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

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