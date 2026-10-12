U Zagrebu kreću javne tribine "Daj prijedlog za bolji kvart!". Oglasio se Tomislav Tomašević

U Zagrebu u ponedjeljak počinju javne tribine "Daj prijedlog za bolji kvart!" na kojima će stanovnici moći upoznati projekte predložene za svoje gradske četvrti i doznati kako će izgledati ulaganja o kojima će uskoro odlučivati svojim glasom, priopćio je u ponedjeljak Grad Zagreb.

Nakon što su građani u trećem ciklusu participativnog budžetiranja predložili čak 550 projekata za unaprjeđenje svojih kvartova, u Gradu kažu da je završena evaluacija pristiglih prijedloga, a oni koji su zadovoljili propisane kriterije ulaze u završnu fazu procesa, predstavljanje građanima i glasovanje.

"Već danas počinju javne tribine na kojima će stanovnici moći upoznati projekte predložene za svoje gradske četvrti i doznati kako će izgledati ulaganja o kojima će uskoro odlučivati svojim glasom", poručili su iz Grada.

Prve tribine održavaju se danas u Donjem gradu i Stenjevcu, a tijekom listopada bit će organizirane u svim gradskim četvrtima uključenima u projekt.

Nakon završetka tribina uslijediti će glasovanje koje će trajati od 26. listopada do 22. studenoga. Građani će moći glasati za projekte u svojoj gradskoj četvrti, a pravo glasa imaju osobe s prebivalištem na području četvrti za koju glasaju.

Ovogodišnji ciklus obuhvatio je 13 gradskih četvrti: Donji grad, Gornji grad - Medveščak, Črnomerec, Podsljeme, Trnje, Maksimir, Peščenicu - Žitnjak, Trešnjevku - sjever, Trešnjevku - jug, Stenjevec, Podsused - Vrapče, Novi Zagreb - istok i Novi Zagreb - zapad.

Za provedbu projekata osigurano je ukupno 1,76 milijuna eura iz planova komunalnih aktivnosti gradskih četvrti za 2027. godinu.

U Gradu ističu da projekt participativnog budžetiranja građanima omogućuje da izravno sudjeluju u odlučivanju o dijelu gradskih ulaganja te da svojim prijedlozima i glasovima utječu na izgled i razvoj kvartova u kojima žive.

Naglašavaju kako velik interes građana potvrđuje i raznolikost pristiglih prijedloga. Najviše ih se odnosi na uređenje i obnovu dječjih i sportskih igrališta, revitalizaciju zelenih površina, poboljšanje pješačke infrastrukture, povećanje sigurnosti u prometu te različita unaprjeđenja javnih prostora koji svakodnevno služe lokalnoj zajednici.

Prije nego što su uvršteni u postupak glasovanja, svi su prijedlozi prošli detaljnu evaluaciju. Pritom se provjeravalo mogu li se financirati kroz komunalne aktivnosti gradskih četvrti, jesu li procijenjeni troškovi usklađeni s raspoloživim sredstvima te nalazi li se predložena lokacija na gradskom zemljištu.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da participativno budžetiranje pokazuje koliko su građani zainteresirani sudjelovati u donošenju odluka.

"U samo dvije godine broj uključenih gradskih četvrti porastao je više od tri puta, a broj građana koji predlažu projekte se više nego udvostručio", istaknuo je Tomašević.

Više informacija o projektu i svim fazama provedbe dostupno je na internetskoj stranici projekta „Daj prijedlog za bolji kvart“.