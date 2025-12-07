U Zagrebu napao dva strana radnika. Šire se uznemirujuće snimke: 'Bojimo se ići na posao'

U subotu popodne napadnut i opljačka je strani državljanin (31) u Zagrebu, javila je zagrebačka policija. Razbojništvo se dogodilo na Trešnjevci oko 16.30 sati u Prilazu Grge Antunca, na ulici.

Nepoznati je počinitelj tjelesno napao stranog državljana s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj. Otuđio mu je novac i električni bicikl, a zatim je u obližnjoj Ulici Roberta Frangeša Mihanovića tjelesno napao drugog 31-godišnjeg stranog državljana s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj. Njemu je otuđio električni bicikl nakon čega se udaljio s mjesta događaja.

Foto: Screenshoot/

Visina materijalne štete zasad nije utvrđena, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Društvenim mrežama se širi snimka napada, a strani radnici su u strahu. Na snimci se vidi kako nepoznati muškarac šakama udara stranog radnika te nakon fizičkog obračuna oduzima bicikl radniku.

Ipak, šteta koja je počinjena nadilazi materijalno. Panika među dostavljačima razbukta se nakon svakog napada, koji se u Zagrebu događaju gotovo svaki treći dan.

"Ovdje nismo sigurni", "Svaki put kad nas istuku i pokradu, rješenja nema", "Ovo mora prestati jer se bojimo ići na posao", "Poslije 7 ne izlazim na ulicu jer nije sigurno" samo su neke od poruka razmijenjenih u jednoj WhatsApp grupi stranih dostavljača nakon novih napada, piše Jutarnji list.