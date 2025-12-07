Obavijesti

News

Komentari 2
POLICIJA IMA SNIMKE

U Zagrebu napao dva strana radnika. Šire se uznemirujuće snimke: 'Bojimo se ići na posao'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
U Zagrebu napao dva strana radnika. Šire se uznemirujuće snimke: 'Bojimo se ići na posao'
Foto: Screenshoot/

Društvenim mrežama se širi snimka napada, a strani radnici su u strahu. Na snimci se vidi kako nepoznati muškarac šakama udara stranog radnika te nakon fizičkog obračuna oduzima bicikl radniku

U subotu popodne napadnut i opljačka je strani državljanin (31) u Zagrebu, javila je zagrebačka policija. Razbojništvo se dogodilo na Trešnjevci oko 16.30 sati u Prilazu Grge Antunca, na ulici.

Nepoznati je počinitelj tjelesno napao stranog državljana s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj. Otuđio mu je novac i električni bicikl, a zatim je u obližnjoj Ulici Roberta Frangeša Mihanovića tjelesno napao drugog 31-godišnjeg stranog državljana s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj. Njemu je otuđio električni bicikl nakon čega se udaljio s mjesta događaja.

Foto: Screenshoot/

Visina materijalne štete zasad nije utvrđena, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Društvenim mrežama se širi snimka napada, a strani radnici su u strahu. Na snimci se vidi kako nepoznati muškarac šakama udara stranog radnika te nakon fizičkog obračuna oduzima bicikl radniku.

Ipak, šteta koja je počinjena nadilazi materijalno. Panika među dostavljačima razbukta se nakon svakog napada, koji se u Zagrebu događaju gotovo svaki treći dan.

"Ovdje nismo sigurni", "Svaki put kad nas istuku i pokradu, rješenja nema", "Ovo mora prestati jer se bojimo ići na posao", "Poslije 7 ne izlazim na ulicu jer nije sigurno" samo su neke od poruka razmijenjenih u jednoj WhatsApp grupi stranih dostavljača nakon novih napada, piše Jutarnji list.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Strašni detalji ubojstva djevojke u Rijeci! Umirala je na 3. katu, a trag krvi vodio je do ubojice...
FEMICID U RIJECI

Strašni detalji ubojstva djevojke u Rijeci! Umirala je na 3. katu, a trag krvi vodio je do ubojice...

Radi se o mladim osobama, u dvadesetim godinama. Mladić ima 24, a djevojka 23 godine i navodno su bili u vezi. Susjedi u potpunom šoku...
U Sloveniji uhićen ubojica iz Međimurja! 'Imao je oružje kad su ga pronašli. U pritvoru je...'
KRAJ POTRAGE

U Sloveniji uhićen ubojica iz Međimurja! 'Imao je oružje kad su ga pronašli. U pritvoru je...'

Trenutno se nalazi u pritvorskom centru Policijske uprave Murska Soboa, pišu slovenski mediji...
Prava istina o sutkinji Mirti Matić: Problem je da je 2021. glasala protiv izbora Turudića
TAJNI IZVJEŠTAJ

Prava istina o sutkinji Mirti Matić: Problem je da je 2021. glasala protiv izbora Turudića

Novi broj tjednika Express donosi manje poznate pojedinosti iz postupka izbora glavne kandidatkinje za šeficu Vrhovnog suda, a neke od njih bacaju i novo svjetlo na kontroverze koje okružuju tu priču...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025