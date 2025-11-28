Zagrebačka policija potvrdila nam je da je ozlijeđena žena završila u bolnici
U Zagrebu netko ozlijedio ženu, policija potvrdila: 'U bolnici je'
Kako nam je potvrdila zagrebačka policija, u Zagrebu je ozlijeđena žena koju su odveli u bolnicu.
Zagreb.info neslužbeno doznaje da je u napadu ozlijeđena časna sestra oštrim predmetom. Počinitelj za sada nije poznat.
