ISTRAGA U TIJEKU

U Zagrebu netko ozlijedio ženu, policija potvrdila: 'U bolnici je'

U Zagrebu netko ozlijedio ženu, policija potvrdila: 'U bolnici je'
Zagrebačka policija potvrdila nam je da je ozlijeđena žena završila u bolnici

Kako nam je potvrdila zagrebačka policija, u Zagrebu je ozlijeđena žena koju su odveli u bolnicu. 

Zagreb.info neslužbeno doznaje da je u napadu ozlijeđena časna sestra oštrim predmetom. Počinitelj za sada nije poznat.

