U Zagrebu predstavili projekt za usavršavanje turizma: 'Moramo motivirati i obrazovati ljude'

U hotelu Canopy by Hilton, u utorak je predstavljen projekt „Upoznajte naše priče – promocijom zanimanja i stručnim usavršavanjem do stručnog kadra i održivog turizma u jedinstvenim luksuznim hotelima“, koji provodi Udruga jedinstvenih hrvatskih hotela Stories uz podršku i sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta. U sklopu projekta se isticanjem pozitivnih primjera razvoja karijere djelatnika Stories hotela nastoji senzibilizirati javnost na karijerne mogućnosti, a mlade u suradnji s obrazovnim institucijama aktivno uključiti u projekt i stjecanje prakse s djelatnicima Stories hotela. „Upoznajte naše priče“ uključuje promociju zanimanja u turizmu, komunikaciju sa završnim razredima osnovnih škola, srednjim turističkim i ugostiteljskim školama, te poslovnim školama i fakultetima kao i edukaciju djelatnika Stories hotela na teme održivog turizma, digitalne tranzicije, personalizirane usluge i upsellinga u malim luksuznim hotelima. Poziv je otvoren do 20. prosinca 2022. i dostupan na stranici HGK.

Foto: Mirna Bartolic

- Drago nam je da su naš projekt uz Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatsku gospodarsku komoru prepoznale i obrazovne institucije koje su naš pridruženi partner na projektu: Ekonomski fakultet sveučilišta u Splitu, Fakultet za Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, RIT Croatia, Turističko-ugostiteljska škola Split te Zagrebačka škola ekonomije i managementa. Kroz suradnju s obrazovnim institucijama i drugim dionicima stvaramo pretpostavke za privlačenje motivirane i visoko obrazovane radne snage kao jednog od ključnih preduvjeta za održivost domaćeg turizma – izjavila je Antonia Urlić, direktorica Udruge jedinstvenih hrvatskih hotela Stories.

- Hoteli grupacije Stories ukupno zapošljavaju oko 1000 radnika, za 2023. godinu imaju potrebu za otprilike 200 novih zaposlenika, primarno za odjele hrane i pića, domaćinstva te recepcije. Želimo maksimalno angažirati domaću radnu snagu koja često ima krivu percepciju rada u turizmu i ugostiteljstvu i to želimo mijenjati. Stoga nam je drago da je Ministarstvo turizma i sporta prepoznalo projekt „Upoznajte naše priče“ kao jedan od projekata koji će doprinijeti promociji zanimanja u turizmu – izjavio je Nenad Nizić, predsjednik grupacije Stories hotela i vlasnik hotela Vestibul Palace Split.

Foto: Mirna Bartolic

Slavko Štefičar, ravnatelj Uprave za održivi razvoj i konkurentnost turističke destinacije u Ministarstvu turizma i sporta, naglasio je da su aktivnosti koje provodi Ministarstvo usmjerene kako bismo rješavali problem radne snage u turizmu, a jedna od njih je i provođenje natječaja za sufinanciranje projekata udruga u turizmu koji doprinose motiviranju za razvoj karijere u turizmu, jačanju atraktivnosti turističkih zanimanja te intenziviranju suradnje i interakcije između strukovnih škola i poslodavaca.

- Bez uključivanja poslodavaca i njihovog doprinosa teško možemo ostvariti naše ciljeve i zbog toga nas izuzetno veseli kada imamo ovako izvrsne projekte poput ovog Udruge jedinstvenih hrvatskih hotela Stories. Projekt „Upoznajte naše priče“ odličan je primjer sinergijskog djelovanja putem kojeg će se kroz razne aktivnosti mladima predstaviti mogućnosti razvoja karijere u hotelima Stories te omogućiti sudjelovanja na nekim od stručnih usavršavanja zaposlenika, a istovremeno će i zaposlenici dobiti priliku za usavršavanje kako bi ojačali svoje kompetencije. U 2022. godini smo javnim natječajem za projekte strukovnih udruga u turizmu koji se bave problemima nedostatka radne snage sufinancirali 19 projekata u iznosu od gotovo 3 milijuna kuna, a s ovakvim aktivnostima intenzivno nastavljamo i u budućnosti – zaključio je Štefičar.

Foto: Mirna Bartolic

- Članice Stories hotela i sektora za turizam HGK kontinuirano ukazuju na problematiku nedostatka radne snage i potrebu promocije turističkih zanimanja kako bi se promijenila percepcija zaposlenja u turizmu te maksimalno angažirala domaća radna snaga. Ukazujemo i na potrebu što kvalitetnijih suradnji sa srednjim turističkim i ugostiteljskim školama te prilagodbe kurikuluma potrebama tržišta rada, posebice u turizmu koji je podložan čestim promjenama trendova i potrošačkih navika – izjavila je Lana Petrović, samostalna savjetnica u Sektoru za turizam HGK. Novi član grupacije Stories je zagrebački hotel Canopy by Hilton kao prvi Stories hotel na kontinentu čime se doprinosi promociji cjelogodišnjeg i održivog turizma.

Foto: Mirna Bartolic

- Naše jedinstveno iskustvo ogleda se u industrijskom nasljeđu lokacije koja je utkana u svaki detalj uređenja i usluge ovog hotela koji duh Zagreba prenosi svakom gostu, ali i Zagrepčaninu. Ponosni smo što je naš hotel postao članom grupacije Stories – naglasio je Miroslav Luketić, direktor Hotela Canopy by Hilton. Na prezentaciji se putem video veze okupljenima obratio i Toni Miloš, voditelj hrane i pića, Heritage Hotela Martinis Marchi koji je naglasio kako je potrebno reformirati strukovno obrazovanje i program školovanja kadrova u turizmu kako bi se fokus dodatno usmjerio na praksu i mentorstva. Na tragu toga Martinis Marchi već niz godina uspješno surađuje sa srednjim ugostiteljskim i turističkim školama Splitsko-dalmatinske županije, a aktivni smo članovi i partneri projekta “Uspostave regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva Split” kojeg provodi Turističko-ugostiteljska škola Split – zaključio je Miloš.

Najčitaniji članci