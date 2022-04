U Zagrebu se od ponedjeljka produljuje radno vrijeme tržnica

Najvećim gradskim tržnicama - Dolac, Trešnjevka, Utrina, Kvaternikov trg i Jarun, od ponedjeljka se produljuje radno vrijeme pa će tijekom tjedna raditi do 16 sati, izvijestio je u subotu Zagrebački holding istaknuvši da građanima time žele olakšati kupovinu svježih namirnica.

Dosadašnje radno vrijeme u razdoblju od ponedjeljka do petka s 14 sati produljeno je do 16 sati, rad subotom umjesto do 14 sati sada je do 15 sati, a rad nedjeljom s 13 sati pomaknut je do 14 sati, istaknuli su iz Holdinga.

Novo radno vrijeme odnosit će se na tržnice Dolac, Trešnjevka, Utrina, Kvaternikov trg i Jarun, a primjenjivat će se od ponedjeljka 11. travnja.

Iz Holdinga ističu da su odluku donijeli na temelju rezultata ankete provedene među prodavačima na tržnici te da planiraju nastaviti raditi na daljnjem produljenju rada tržnica jer su se kupovne navike građana promijenile.

"Time bismo brojim našim sugrađanima omogućili da nabave svježe voće, povrće i namirnice, po završetku radnog dana kada se vraćaju svojim domovima”, poučili su.

