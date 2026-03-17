U Zagrebu se trči polumaraton za vikend, ZET mijenja ove trase

Piše HINA,
Zagreb: Održan 10. zagrebački proljetni polumaraton ZAGREB21 | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Zbog održavanja 11. Zagrebačkog proljetnog polumaratona u subotu, od 18, 30 do 20 sati te u nedjelju, od 8 do 12 sati, desetak autobusnih linija prometovat će izmijenjenim trasama, priopćili su iz Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET).

Izmjene će se odnositi na linije 107 (Jankomir - Žitnjak), 166 (Glavni kolodvor - Donji Dragonožec), 218 (Glavni kolodvor - Savica - Borovje), 220 (Glavni kolodvor - Dugave), 221 (Glavni kolodvor - Travno), 229 (Glavni kolodvor - Odra - Mala Mlaka), 234 (Glavni kolodvor - Kajzerica - Lanište), 241 (Glavni kolodvor - Veliko Polje), 242 (Glavni kolodvor - Podbrežje), 243 (Glavni kolodvor - Kajzerica), 268 (Glavni kolodvor - Velika Gorica), 281 (Glavni kolodvor - Novi Jelkovec), 295 (Zapruđe - Sajmište Jakuševec) i 310 (Glavni kolodvor - Petrovina), koje će u oba smjera voziti privremeno izmijenjenim trasama.

Privremeno će biti ukinuta pojedina stajališta na Aveniji Dubrovnik i u zoni Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Bundeka i Muzeja suvremene umjetnosti, dok će se na pojedinim dijelovima trase koristiti zamjenska stajališta.

U nedjelju od 8.30 do 8.45 sati policija će zbog prolaska trkača privremeno zaustaviti promet Savskom cestom od Ulice grada Vukovara do Prisavlja, pa se očekuje i kratkotrajni zastoj u tramvajskom prometu.

Detaljne informacije o izmijenjenim trasama autobusnih linija dostupne su na mrežnim stranicama ZET-a.

