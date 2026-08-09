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MATERIJALNA ŠTETA

U zavoju na A7 sletio s ceste i zabio se u metalnu ogradu...

Piše Julia Očić,
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U zavoju na A7 sletio s ceste i zabio se u metalnu ogradu...
Ilustracija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL// ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Nesreća se dogodila oko 00:51 u smjeru Rijeke, javljaju nam iz policije

Na autocesti A7 iz smjera Bakra u smjeru Rijeke sinoć je došlo do prometne nesreće u kojoj je sudjelovao jedan automobil, javljaju nam iz PU primorsko-goranske.

Vozač, naime, nije prilagodio brzinu i način kretanja te je oko 00:51 u zavoju izgubio nadzor nad vozilom i udario u zaštitnu metalnu ogradu.

Ozlijeđenih osoba nema i nastala je samo materijalna šteta.

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