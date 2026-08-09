Nesreća se dogodila oko 00:51 u smjeru Rijeke, javljaju nam iz policije
MATERIJALNA ŠTETA
U zavoju na A7 sletio s ceste i zabio se u metalnu ogradu...
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Na autocesti A7 iz smjera Bakra u smjeru Rijeke sinoć je došlo do prometne nesreće u kojoj je sudjelovao jedan automobil, javljaju nam iz PU primorsko-goranske.
Vozač, naime, nije prilagodio brzinu i način kretanja te je oko 00:51 u zavoju izgubio nadzor nad vozilom i udario u zaštitnu metalnu ogradu.
Ozlijeđenih osoba nema i nastala je samo materijalna šteta.
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