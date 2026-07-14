Od osam ranjenih, četiri osobe su zadobile ozbiljne ozlijede. Šest ih je indijske i dvije ukrajinske nacionalnosti, reklo je ministarstvo UAE-a...
UAE: Iranski projektili pogodili su tankere u Hormuzu! U udaru je poginuo jedan pomorac...
Član posade indijske nacionalnosti poginuo je, a osam drugih je ozlijeđeno kad su iranski krstareći projektili pogodili dva naftna tankera Ujedinjenih Arapskih Emirata u Hormuškom tjesnacu, objavilo je ministarstvo obrane Ujedinjenih Arapskih Emirata u utorak, u posljednjoj eskalaciji u strateškom plovnom putu.
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Brodarska podružnica ADNOC L&S naftne kompanije Abu Dhabija potvrdila je da su veliki tankeri za prijevoz sirove nafte Mombasa B i Al Bahyah pogođeni dok su prolazili kroz Hormuški tjesnac i da su pretrpjeli "značajnu štetu".
Od osam ranjenih, četiri osobe su zadobile ozbiljne ozlijede. Šest ih je indijske i dvije ukrajinske nacionalnosti, reklo je ministarstvo.
Omanski centar za sigurnost je kasnije u utorak javio da je 18 članova posade s tankera Al Bahyah, koji je pogođen pored obale Musandama, evakuirano s tankera, dok se tri i dalje vode kao nestale.
Iranska revolucionarna garda (IRGC) je priopćila da su dva supertankera pogođena u tjesnacu nakon što su ignorirala ponovljena upozorenja, ugasila navigacijske sustave i pokušala prijeći preko minirane rute.
Garda je optužila SAD da je "potaknuo brodove da koriste ilegalni pravac" i rekao da suradnja s "neprijeteljskim agresorom" može samo rezultirati štetom, odgodama otvaranja Hormuškog tjesnaca i globalnom energetskom krizom.
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