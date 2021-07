Uber će ponuditi 2.700 besplatnih vožnji do i od centara za cijepljenje u šest gradova u Hrvatskoj kako bi ljudima olakšao dolazak na termin za cijepljenje i tako dao svoj doprinos borbi protiv pandemije koronavirusa.

Korisnici Ubera u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Zadru, Rijeci i Puli od 1. srpnja do 31. kolovoza moći će putovati besplatno do i od lokacija za cijepljenje. Da bi ostvarili besplatnu vožnju, trebaju samo unijeti promotivni kod „CIJEPISE“ u svoju Uber aplikaciju, koja će potom automatski iskoristiti dvije besplatne vožnje u vrijednosti do 45 kuna za putovanje do centara za cijepljenje u ovih šest gradova.

- Hvala Uberu na velikom doprinosu podizanju svijesti o važnosti cijepljenja za zaštitu zdravlja naših sugrađana. Nadamo se kako će ova izvrsna prilika dodatno potaknuti naše sugrađane da zaštite sebe i druge, a ovim putem ih pozivamo da ju svakako iskoriste te na lak i jednostavan način dođu po svoju dozu cjepiva - istaknula je dr. sc. Sandra Šikić,zamjenica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

Inicijativa Ubera stiže u Hrvatsku nakon što je prethodno pokrenuta u brojnim zemljama širom svijeta u kojima posluju i dio je globalnog obećanja kompanije da će pružiti 10 milijuna vožnji do centara za cijepljenje širom svijeta.

- Zahvaljujem Uberu što je prepoznao važnost cijepljenja u borbi protiv Covida 19 i svojim uslugom besplatne vožnje do cijepnog mjesta pomaže svakom našem sugrađaninu da ostvari svoje pravo na cijepljenje. Nadamo se da će se ovom dodatnom uslugom povećati procijepljenost u našem gradu što je neophodno u očuvanju zdravlja svih naših sugrađana - rekla je prim. dr. sc. Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Pored besplatnih vožnji za cijepljenje, Uber je pokrenuo brojne aktivnosti od početka pandemije kako bi osigurao sigurnost i dobrobit svih svojih korisnika i vozača partnera u Hrvatskoj. Među njima se ističe raspodjela 950 higijenskih paketa među hrvatskim vozačima, kao i primjena alata i rješenja u stvarnom vremenu unutar Uber aplikacije čiji je cilj osigurati sigurnost korisnika i partnera vozača.



- Želimo nastaviti doprinositi borbi protiv pandemije nudeći besplatne vožnje korisnicima kako bi na siguran i pouzdan način došli na svoje termine za cijepljenje u Hrvatskoj. Sigurnost i dobrobit naših zajednica korisnika i onih koji zarađuju na Uberu i dalje su nam glavni prioritet te ovom inicijativom želimo dodatno ojačati svoju predanost Hrvatskoj - zaključila je Giovanna D’Esposito, generalna menadžerica za jugozapadnu Europu u Uberu.

Kako iskoristiti besplatne vožnje?