Uber ulazi u Rimčev projekt, ali što je sa 179 milijuna eura? Od početka su se pomicali rokovi...

Zagreb bi uskoro mogao postati prvi grad u Europi s komercijalnom robotaksi uslugom, nakon što su tvrtka Project 3 Mobility (Verne), iza koje stoji Mate Rimac, kineski Pony.ai i Uber objavili strateško partnerstvo za razvoj autonomnog prijevoza, pohvalili su se jučer priopćenjem navedene kompanije. Prema priopćenju, Pony.ai osigurava tehnologiju autonomne vožnje, Uber integrira uslugu u svoju platformu, dok bi Verne bio vlasnik flote i operater. Planirano je pokretanje usluge u Zagrebu, uz kasnije širenje na druga tržišta.

Rimac sklopio posao s Uberom i Kinezima, ali gdje su robotaksiji za naših 179 milijuna eura?!

Podsjetimo, radi se o projektu financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti pa nije u potpunosti jasno zašto u njega sada ulaze multinacionalne kompanije.

Objava dolazi u trenutku kad još nije donesena odluka o zahtjevu za produljenje roka projekta robotaksija financiranog iz NPOO-a, za koji je odobreno 179,5 milijuna eura bespovratnih sredstava. Rok bi se, prema zahtjevu, pomaknuo na 31. kolovoza 2026., a zahtjev trenutačno razmatra Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Iz ministarstva navode da će odluka biti donesena u propisanim rokovima, dok iz tvrtke ističu da se ne mijenjaju ciljevi projekta.

Projekt je predstavljen 2021. kao razvoj autonomnog sustava mobilnosti s flotom od 700 električnih vozila i integracijom u javni prijevoz Zagreba. Najavljeno je da će vozila dosegnuti petu razinu autonomije, odnosno potpuno samostalno upravljanje bez vozača. Takva tehnologija danas nije u komercijalnoj uporabi, a ni Pony.ai ni ranije spominjani Mobileye ne razvijaju sustave te razine, već razine tri i četiri, koje zahtijevaju određeni nadzor.

Mobileye je 2024. bio predstavljen kao ključni partner i tehnološka osnova projekta, no u novoj objavi više se ne spominje, iako je i dalje naveden na službenim stranicama Vernea. Nije poznato što se dogodilo s tim partnerstvom ni kako se uklapa u novi model u kojem autonomni sustav osigurava Pony.ai.

Projekt su od početka pratila pomicanja rokova. Iako je započeo 2021., do 2023. nije bilo javno vidljivog prototipa, a tvrtka je tad zatražila odgodu, navodeći čekanje odobrenja iz Bruxellesa. Kasnije je kao problem istaknuta nestašica mikročipova kod partnera Mobileye. Uz EU sredstva, Vlada je 2022. odobrila i zajam od 19,9 milijuna eura za razvoj prototipa.

Pony.ai razvija i komercijalno koristi sustave autonomne vožnje razine tri i četiri te već surađuje s velikim partnerima poput Toyote i Stellantisa. Tvrtka se posljednjih godina fokusira na Europu, gdje je otvorila centar u Luksemburgu i pokrenula testiranja autonomnih vozila, a testiranja u Zagrebu trebala bi se provoditi s njihovim Gen-7 sustavom. Ranije je bila pod regulatornim pritiskom u SAD-u zbog pitanja sigurnosti podataka.

Novo partnerstvo predstavlja model u kojem ključna tehnologija dolazi od vanjskih partnera, dok Verne preuzima operativnu ulogu. Nije poznato u kojoj se mjeri to razlikuje od izvorno planiranog razvoja vlastite tehnologije, koji je bio jedan od temelja za dodjelu europskih sredstava, niti radi li se o istom projektu ili njegovoj prilagodbi.

U trenutku kad se odlučuje o novoj odgodi, ostaje otvoreno pitanje u kojoj su mjeri izvorni ciljevi ostvareni i može li najavljena robotaksi usluga doista biti pokrenuta u planiranim rokovima.

Poslali smo upite Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture te tvrtki Project 3 Mobility (Verne), a njihove odgovore objavit ćemo čim ih zaprimimo.

179,5

milijuna eura iznos je bespovratnih sredstava iz NPOO-a dodijeljenih projektu

700

robotaksija je planirana početna flota, akoja bi trebala biti uvedena u Zagrebu

31. 8.

Novi rok koji tvrtka traži za završetak projekta, umjesto postojećeg roka 31. ožujka 2026.

19,9

milijuna eura dodatni je zajam koji je Vlada dodijelila 2022. kako bi se omogućio razvoj