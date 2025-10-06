Obavijesti

VIDEO: RAT CRNOGORSKIH KLANOVA

Ubijen član škaljarskog klana kod Budve: Godinama je bio u bijegu s hrvatskom putovnicom

Policija zasad ne otkriva tko stoji iza likvidacije, ali ne isključuju da je riječ o odmazdi za nedavne likvidacije pripadnika škaljarskog krila

Boban Sjekloća (33), visokopozicionirani pripadnik škaljarskog klana, ubijen je kod Budve. Njegovo tijelo pronađeno je jučer oko 18 sati u Golfu s podgoričkim tablicama, nadomak plaže Trsteno. Policija je potvrdila da je pucano kroz vjetrobransko staklo, a na mjestu zločina pronađeno je više čahura, piše Vijesti.me.

– Žrtva je identificirana kao B.S. (33). Pronađeni su brojni tragovi i čahure koje će se vještačiti – rekla je viša državna tužiteljica Ana Radović.

Vatrogasci su prvi stigli na mjesto nesreće nakon dojave da je vozilo sletjelo s ceste, a onda pronašli mrtvog Sjekloću za volanom.

Sjekloća je bio u bijegu godinama. Protiv njega je Specijalno državno tužilaštvo vodilo postupak zbog krijumčarenja 509 kilograma kokaina i pomaganja u likvidacijama na Cetinju 2020. godine. U međuvremenu je nestao, a prema istražiteljima, putovao je s krivotvorenom hrvatskom putovnicom.

Dokumenti su navodno izrađeni u sklopu kriminalne mreže Nikole Veina, koja je 2018. i 2019. pripadnicima balkanskog podzemlja prodavala “čiste” hrvatske putovnice. Među korisnicima tih dokumenata bili su ljudi iz Pink Panthera, Hells Angelsa, ali i više članova škaljarskog i kavačkog klana.

No, Sjekloća je očito nastavio bježati po Balkanu, sve dok ga, po svemu sudeći, nije stigla 'klanska pravda'.

Policija zasad ne otkriva tko stoji iza likvidacije, ali ne isključuju da je riječ o odmazdi za nedavne likvidacije pripadnika škaljarskog krila.

Podsjetimo, rat škaljarskog i kavačkog klana traje već više od deset godina, otkako je u Valenciji nestalo 200 kilograma kokaina.
Od tada su deseci ljudi ubijeni u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i Španjolskoj.

Samo prošlog mjeseca likvidirani su Stefan Belada i Andrija Ivanović, također škaljarci, čija su tijela pronađena u autu kod Cetinja.

