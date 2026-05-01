Ubio bivšu ženu i ranio njezina brata, pa uzeo dijete i krenuo u bijeg: Velika potraga u Sarajevu

Sarajevska policija lovi muškarca koji je, prema neslužbenim informacijama, ubio svoju bivšu suprugu te ranio njezina brata. Nakon toga je, pišu BiH mediji, pobjegao s djetetom (5) kojeg je imao s bivšom..

Kako prenose bosanskohercegovački mediji, osumnjičeni T.P navodno je bivšoj supruzi i ranije prijetio nakon razvoda. Tragedija se odvijala u stanu u Ulici omladinskih radnih brigada, gdje je žena živjela kao podstanarka nakon razvoda.

Prema dostupnim informacijama, nakon napada osumnjičeni je odveo dijete i udaljio se u nepoznatom smjeru. Neslužbeno se navodi kako bi se mogao nalaziti na području Darive te da je naoružan. Policija je pokrenula opsežnu potragu, a okolnosti zločina i dalje se utvrđuju, piše Avaz.