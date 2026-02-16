Iz ureda gradonačelnika su potvrdili kako je napadač mrtav i da policija ne traga za drugim počiniteljima, piše 10WJAR.
UBIJEN JE NAPADAČ?
Užas na klizalištu u SAD-u: Najmanje dvoje ljudi ubijeno
Najmanje dvoje ljudi je poginulo u novoj masovnoj pucnjavi, do koje je došlo u ponedjeljak na klizalištu, tijekom srednjoškolske hokejaške utakmice u gradiću Pawtucketu.
Prema prvim informacijama, ubijena jedna djevojka. Iz ureda gradonačelnika su potvrdili kako je napadač mrtav i da policija ne traga za drugim počiniteljima, piše 10WJAR.
U pucnjavi je ukupno pet žrtava, a četvero je u bolnici.
Oglasio se i guverner Rhode Islanda Dan McKee koji je rekao kako prate situaciju te je razgovarao s gradonačelnikom, ali i policijom koja je na terenu.
