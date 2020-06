Ubojica iz Đakova na suđenju: 'Ne osjećam se krivim, osjećam nekakve šumove u glavi...'

Nastavljeno je suđenje Andriji Drežnjaku na kojemu se trebalo saslušati vještaka dr. Ivana Požgaina koji iznio svoje stručno mišljenje o tome je li Andrija raspravno sposoban

<p>Početkom lipnja započelo je suđenje <strong>Andriji Drežnjaku</strong>, ubojici iz Đakova koji je prošle godine ušetao u Centar za socijalnu skrb u Đakovu i hladnokrvno oduzeo dva života. Život je prvo oduzeo<strong> Ivanu Paviću</strong>, a zatim i <strong>Blaženki Poplašen</strong>.</p><h2>POGLEDAJTE VIDEO Kako je Drežnjak počinio masakr u Đakovu</h2><p>Na suđenju je do sada saslušano više svjedoka, a nakon izlaganja Andrije Drežnjaka, koji je početkom suđenja priznao krivnju, a zatim isti iskaz opovrgnuo, njegov branitelj zahtijevao je još jedno psihijatrijsko vještačenje.</p><p>Branitelj je naveo kako Andrija očito nije raspravno sposoban jer je iskaz iznosio vrlo konfuzno i nakon više upozorenja. Vijeće je tada prihvatilo zahtjev za ponovno psihološko vještačenje.</p><h2>' Ne prihvaća svoju krivnju već ju projicira na druge'</h2><p>Doktor <strong>Ivan Požgain</strong> obavio je psihijatrijsko vještačenje . U dva navrata ga je pregledao prije suđenja.</p><p>- Potvrdio sam već ranije nalaze. Radi se o osobi ograničenih intelektualnih sposobnosti i s poremećajem ličnosti ograničenog tipa. Većina tih problema je posljedica njegove ovisnosti o alkoholu. Optuženi je meni djelo opisivao vrlo detaljno. - rekao je Dr. Požgain.</p><p>Donio je zaključak kako je Andrija raspravno sposoban te kako su njegova zbunjujuća objašnjenja samo posljedica njegovih ograničenih intelektualnih sposobnosti. Da je svjestan što je napravio i kako je sposoban iznijeti svoju obranu i savjetovati se sa svojim branuteljem. </p><p>- Mislim da je Andrija sposoban osjetiti krivnju, no uz odsutnost. Koristi patološko odbijanje krivnje, ne prihvaća svoju krivnju već ju projicira na druge. - nastavio je. </p><p>Andrijin branitelj dao je primjedbu na vještačev zaključak kako je Andrija raspravno sposoban. Naveo je kako on sam nije mogao na taj način raspravljati s Andrijom te iz tog razloga stavlja primjedbu. </p><p>Nakon ovog zaključka, Andrija je ponovno dobio priliku iznijeti svoju obranu pošto je zaključeno kako je u konačnici raspravno sposoban.</p><p>- Ja znam da je nešto bilo ali kako ne znam. Ne osjećam se krivim, osjećam nekakve šumove u glavi ali to je to. - započeo je Andrija svoju obranu. </p><p>Tužitelj Kraljević je zatim pitao Andriju zna li on pisati i čitati na što je Andrija odgovorio da zna. Kraljević je Andriji priložio njegove pisane prijašnje izjave. </p><p>- Ne mogu se sjetit jesam li ja to pisao. - odgovorio je Andrija. </p><h2>Više puta ponovio da nije kriv</h2><p>Na upit da li se može sjetiti kada je kupio pištolj, optuženi Andrija rekao je kako se ničega ne može sjetiti jer mu dolaze već spomenuti šumovi u glavu. </p><p>Na kraju svoje obrane Andrija je predložio da se suđenje ponovno provede jer ne zna što se i kako dogodilo zbog šumova te je više puta ponovio kako se ne osjeća krivim za ubojstvo Blaženke Poplašen i Ivana Pavića u Centru socijalne skrbi u Đakovu. </p><p>Na kraju postupka i nakon Andrijine obrane tužitelj je naveo kako je neupitno, uz sve navedene dokaze, kako je Andrija počinio ta ubojstva. Pištolj je njegov, svjedoci su bili jasni i to da je on ubojica socijalnih radnika neupitno je. Međutim, zbog svojih ograničenih sposobnosti, Andrija je smatrao kako je prema njemu učinjena velika nepravda, kako su mu Blaženka i Ivan htjeli oteti kuću što je bio njegov motiv za ova dva teška ubojstva. </p><p>Tužitelj je zaključio i kako su ova stravična djela, uz sve navedeno, bila neupitno planirana te je motiv bio osveta. Osveta je u stvarnom svijetu bila ne osnovana, no Andrija si je u svojoj glavi posložio priču kojom bi bio žrtva u stvarnosti nerealnih događaja. </p><p>- Činjenica koja sve otežava je to da motiva u realnom svijetu nije bilo. Socijalni radnici su napravili svoj posao, prebacili su vlasništvo kuće s Andrijinog oca na njega, no on to na vrijeme nije mogao shvatiti. - naveo je tužitelj. </p><p>Rekao je i kako je ovaj događaj bio važna prekretnica u kojoj se radilo o nevinim žrtvama, a posljedica toga je to da su socijalni radnici u Hrvatskoj dobili status službenih osoba. Kako je drugim socijalnim radnicima omogućena veća zaštita nego su ju imali ubijeni Blaženka i Ivan. </p><p>- Zaštitar nije imao pištolj, Andrija ga je imao. Kupio ga je, kako je naveo, na pijaci kod čovjeka koji prodaje krastavce. Krastavci, krumpiri i pištolji. Socijalni su radnici prijavili policiji događaje koji su doveli do ubojstva, no zaštitu ni reakciju nisu imali. Želim naglasiti kako se treba uzeti u obzir kako Andrija nije jedini krivac u ovoj priči. - zaključio je Kraljević, tužitelj u ovome postupku. </p>