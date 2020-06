Ubojica iz Đakova: 'Blaženka mi je rekla da sam dosadan, ubio sam je nakon kratke svađe'

<p>U nastavku suđenja <strong>Andriji Drežnjaku </strong>za dvostruko ubojstvo u Centru za socijalnu skrb u Đakovu<strong> </strong>prošle godine<strong> </strong>optuženi je iznio svoju obranu.</p><p>Vijeće je odbilo prijedlog o svjedočenju psihofarmakologa jer smatraju kako je suvišno s obzirom na već priložene dokaze i stručna svjedočenja sudskih vještaka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Kako je Drežnjak počinio masakr u Đakovu</strong></p><p>Čitale su se izjave roditelja <strong>Ivana Pavića</strong> koji nisu htjeli biti na suđenju ubojici njihova sina. </p><p>- Ravnateljica doma mi je rekla kako je moj sin nastradao na poslu. Nisam znala ništa više o tome niti tko je bio odgovoran. Tek kada se moj muž vratio s terena, saznala sam što se točno dogodilo. - ispričala je majka ubijenog Ivana Pavića. </p><p>Ivanov otac je bio izvan Đakova na poslu kada je saznao što se dogodilo. </p><p>- Ja sam iz viđenja poznavao Andriju. Želio bi naglasiti kako su braća Drežnjak poznati po tučnjavama koje su pokretali u gradu - u izjavi je rekao otac Ivana Pavića. </p><p>Za kraj je svoju obranu osobno iznio optuženi Andrija Drežnjak. </p><p>- Pokojna Blaža, laka joj zemlja. Ja kažem gospođi ravnateljici da ne želim da mi bude više skrbnica, da bude gospođa Ljubica - naveo je Andrija kako je htio promjenu skrbnice, a da upravo to postane Ljubica koja je zbog traume oklijevala dolazak na sud.</p><p>Ljubica se nalazila svega nekoliko metara od Andrije i Ivana kada ga je on ubio.</p><p>- Došao sam biciklom i nije bilo zaštitara. Ušao sam unutra i rekao "Dobar dan". Pitao sam Ivana hoće li mi već jednom dati papire od kuće. Onda sam ga ubio, ranio. Pištoljem. Pištolj i metke sam kupio kod čovjeka na pijaci - ispričao je ravnodušno Andrija. </p><p>Pištolj je Andrija držao skrivenog u rukavu jakne, a torbicu u kojoj je nosio pištolj, ostavio je na stubištu. Prije nego je počeo njegov razgovor s Pavićem, pištolj je već bio spreman. </p><p>Ispričao je kako je nakon ubojstva Ivana otišao u sobu Blaženke. Pozdravio ju je. Rekao je Andrija kako je bio na sudu i kako ga šalju u razne ustanove po papire te da mu je dosta šetanja. Navodi da ga je Blaženka Poplašen često ismijavala i govorila da je dosadan što ga je razbješnjavalo. Nakon kratke prepirke tog kobnog dana, ubio je Blaženku. </p><p>Sve ovo krenulo je od prepirke oko vlasništva kuće Andrijinog oca. Smatrao je kako mu Blaženka i Ivan žele oduzeti nasljedstvo. </p><p>- Ja sam se interesirao što se na meni vodi. Dogovor s mojim ocem je bio da će mi ostaviti cijelu kuću poslije svoje smrti. Inače sam bio nezadovoljan jer bi me zbog toga iz centra slali na sud ili socijalno. I moj tata se zanimao što je njegovo od imovine, a pokojna Blaža nas je slala na sud gdje joj radi prijateljica. To je bila kuća od više čestica, Ivan je rekao da je jedna čestica njegova - nastavio je Andrija tijek svojih misli koje su ga navele na hladnokrvno ubojstvo Blaženke i Ivana. </p><p>Kada ga je branitelj upitao da kaže razlog zbog kojeg je ubio Blaženku i Ivana, rekao je da ne zna zašto ih je ubio, zbog problema. Kako su mu se misli vrtile u glavi i kako mu je čovjek u snovima dolazio i navodio ga na te postupke.</p><p>- Ja sam rekao da se smatram krivim, no to sam mislio samo za neke stvari. Nisam kriv onako kako se teretim - izjavio je. </p><p>Nakon izlaganja optuženog Andrije Drežnjaka, njegov branitelj zahtjevao je još jedno psihijatrijsko vještačenje te naveo kako Andrija očito nije raspravno sposoban jer je iskaz iznosio vrlo konfuzno i nakon više upozorenja. Tuženik pak smatra kako se ne radi o osobi koja je ubrojiva, samo niže intelektualne vrijednosti pa se protivi zahtjevu branitelja. </p><p>Vijeće je prihvatilo zahtjev za ponovno psihološko vještačenje kojim bi se vidjelo je li Andrija raspravno sposoban.</p><p>Nastavak suđenja održati će se 24. lipnja.</p>