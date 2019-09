Ubio ga katanom na ulici jer je odao tajnu: 'Zašto si to poslao'

Policija vjeruje kako je tražitelj azila iz Jordana Issa Mohammed (28), koji je tvrdio da je Sirijac, mačem je sasjekao i ubio svog bivšeg cimera Wilhelma L. (36) nasred ulice u Stuttgartu. Mislio je, navodno, da je Wilhelm vlastima prijavio njegovu laž o porijeklu.

Mohammed je posljednje četiri godine živio u Njemačkoj predstavljajući se kao izbjeglica iz Sirije da bi dobio državnu pomoć jer to pravo ne bi mogao ostvariti da se znalo da dolazi iz relativno mirnog Jordana.

Policija smatra kako je moguće da je Wilhelma ubio jer se bojao da ga je ovaj odao vlastima iako zasad nije jasno je li to učinio, piše Ananova news.

Svjedoci napada tvrde da je Issa vikao:

- Zašto si to poslao u Berlin?

Na ispitivanju u policiji Mohammed je tražio pomoć jordanske ambasade. Njemački Bild razgovarao je s njegovim bratom Ahmadom (21) koji je rekao kako je Issa napustio Jordan 2014. odakle je otišao u Tursku gdje je nabavio lažnu sirijsku putovnicu.

- Ukrcao se na brod u kojem je prešao Sredozemlje. Stigao je u Grčku, a u veljači 2015. javio nam je kako se dokopao Njemačke. Oženio se s Arapkinjom u Njemačkoj ali nakon pola godine shvatio je da je ona već bila udana te da očekuje blizance koji nisu njegovi, kaže brat.

Foto: Andreas Rosar/DPA/PIXSELL

Dodao je i kako im se javio u svibnju kada se požalio na cimera:

- Rekao je da mu je on pretvorio život u pakao ze da će to isto on učiniti njemu. Vidio sam video napada i prepoznao brata. Nešto se zaista loše dogodilo s njim kad je tako nešto mogao učiniti.