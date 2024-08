Ubio je devet i ranio 14 ljudi u krvavom pohodu, a sada je sve priznao: 'Priznajem, kriv sam'

Optuženi za masovno ubojstvo u dva sela kod Beograda u Srbiji, Uroš Blažić, danas je na glavnom ročištu pred Višim sudom u Beogradu u potpunosti priznao krivnju rekavši da razumije sve navode optužnice.

Riječ je o stravičnom pokolju koji se dogodio u svibnju prošle godine. Blažić je hicima iz automatskog oružja i pištolja ubio devet, a ranio 14 ljudi u selima Dubona i Malo Orašje na teritoriju beogradske općine Mladenovac. Uhićen je dan kasnije i od tada je u pritvoru.

Na pripremnom ročištu koje je održano 26. srpnja Blažić je "skoro u cijelosti priznao krivnju" i kazao kako ne zna što ga je obuzelo da je počinio takav stravičan zločin. Blažićev otac R. B., koji je također optužen u ovom postupku zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja, streljiva i eksplozivnih tvari, negirao je krivnju, ustvrdivši kako ne zna odakle njegovom sinu oružje kojim je počinio pokolj.

Uroš je svog oca na današnjem ročištu pokušao zaštititi od odgovornosti.

- Odgovarat ću samo na pitanja svog odvjetnika. Mislim da je sramno da se vraćam do tih detalja, oduzimanja mladih života... Za sebe mogu reći - kriv sam i spreman sam odgovarati. Ali nisam za to da odgovara nevin čovjek samo zato što je moj otac - prenose njegove riječi beogradski mediji. Blažić je dodao i kako je svjestan da će sve što on izjavi pred sudom izazvati još veći gnjev.

- Ja sam svoju karijeru završio, ali nema potrebe da ispašta moj otac za ono što sam ja učinio... Kriv sam i spreman sam podnijeti bilo koju osudu - rekao je Blažić na Višem sudu u Beogradu.

I sin i otac obiteljima žrtava izrazili su sućut.

S obzirom na to da Blažić u trenutku počinjenja zločina nije imao navršenih 21 godinu može dobiti maksimalno 20 godina zatvora. Današnje je suđenje iz sigurnosnih razloga bilo iz Smedereva porebačeno u Beograd.

Od jutarnjih sati pred zgradom suda okupljali su se članovi obiteji žrtava masakra, a svi su nosili majice s porukom "Živite" te datumom masakra i slikama žrtavama.

Kako saznaje Blic, roditelji su bili vidno potreseni. Neki su se u očaju bacali na staklou sudnici kojim su bili odvojeni od počinitelja, a neki su i vikali.