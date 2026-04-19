Ubio osmero mališana i bježao policiji. Najmlađa žrtva imala 18 mjeseci: 'Srce mi je slomljeno...'

Američki grad Shreveport u Louisiani zavijen je u crno nakon što je u nedjelju rano ujutro u masovnoj pucnjavi ubijeno osmero djece. Prema informacijama lokalne policije, tragedija je proizašla iz obiteljskog sukoba, a osumnjičeni napadač, za kojeg se vjeruje da je otac nekih od ubijenih mališana, ubijen je nakon policijske potjere. Žrtve su bile u dobi od 18 mjeseci do 14 godina.

Ovaj stravičan događaj potresao je cijelu zajednicu i opisan je kao "možda najgora tragična situacija" u povijesti grada. Istraga je u tijeku, a mjesto zločina proteže se na čak četiri lokacije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:19 STRAVA U SAD-U Osmero djece ubijeno, ranjeno još deset ljudi. Policija: 'Ubili smo napadača!' | Video: 24sata/Reuters

Policija je prvu dojavu o obiteljskom nasilju u četvrti Cedar Grove zaprimila oko šest sati ujutro. Kada su službenici stigli na adresu u ulici West 79th, zatekli su stravičan prizor. Glasnogovornik policije Christopher Bordelon opisao je mjesto zločina kao "iznimno opsežno, kakvo većina nas nikada nije vidjela". Pucnjava se dogodila u dvije kuće u istoj ulici, a povezana je i s trećom lokacijom u obližnjoj ulici Harrison. Jedna od žrtava je, prema izvješćima, nakon pucnjave uspjela pobjeći u susjednu kuću.

Ukupno je ozlijeđeno desetero ljudi. Osim osmero djece koja su podlegla ozljedama, ranjene su i dvije žene. Jedna od njih zadobila je po život opasne ozljede nakon što je upucana u glavu. Vjeruje se da je jedna od ranjenih žena bila u nekoj vrsti veze s napadačem, koji je, kako je potvrđeno, bio otac barem neke od ubijene djece. Državni senator Sam Jenkins izjavio je kako je osumnjičenik imao povijest obiteljskog nasilja.

Foto: ABC Affiliate KTBS

Nakon što je počinio masakr, napadač je u neposrednoj blizini oteo automobil i pokušao pobjeći. Policijske patrole brzo su ga sustigle te je uslijedila potjera koja se proširila i na susjedni okrug Bossier. Tijekom potjere, policajci su zapucali na osumnjičenika i usmrtili ga. Iz policije su potvrdili kako vjeruju da je on bio jedini napadač na svim lokacijama.

Budući da je u smrt osumnjičenika bila uključena policija, istragu o tom dijelu događaja preuzela je Državna policija Louisiane, što je standardna procedura u takvim slučajevima. Potvrđeno je da nijedan policajac nije ozlijeđen tijekom intervencije.

Vijest o tragediji odjeknula je diljem Sjedinjenih Država, a lokalni dužnosnici izrazili su tugu i nevjericu. Stanovnici mirne četvrti u kojoj se zločin dogodio su u šoku. Mack London (71), koji u susjedstvu živi od 1991. godine, rekao je da nije čuo pucnjeve, već je za sve saznao od susjeda.

​- Nikada se ništa slično nije dogodilo u ovoj ulici. Bilo je strašno... Mrzim što se to dogodilo toj djeci - izjavio je.

Gradonačelnik Shreveporta, Tom Arceneaux, na konferenciji za novinare jedva je pronalazio riječi.

​- Ovo je tragična situacija, možda najgora tragična situacija koju smo ikada imali u Shreveportu. Jutro je strašno i svi žalimo za ovim obiteljima - rekao je Arceneaux. S njim se složio i šef policije Wayne Smith.

Foto: ABC Affiliate KTBS

​- Jednostavno ne znam što reći, srce mi je slomljeno. Ne mogu ni zamisliti kako se ovakav događaj može dogoditi - kazao je Smith.

Predsjednica gradskog vijeća Tabatha Taylor kroz suze je pozvala zajednicu na molitvu i pružanje pomoći u području mentalnog zdravlja.

​- Ovo je rezultat kada netko pukne. Zato molim zajednicu, uz molitvu, i sve savjetnike za mentalno zdravlje koji postoje - ova obitelj i ova zajednica vas trebaju - poručila je.

Oglasili su se i guverner Louisiane Jeff Landry te predsjednik Zastupničkog doma američkog Kongresa Mike Johnson, koji je poručio da su njegove misli i molitve uz žrtve, njihove obitelji i cijelu zajednicu.

Uz korištenje AI-ja*