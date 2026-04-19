Ubio osmero mališana i bježao policiji. Najmlađa žrtva imala 18 mjeseci: 'Srce mi je slomljeno...'
Američki grad Shreveport u Louisiani zavijen je u crno nakon što je u nedjelju rano ujutro u masovnoj pucnjavi ubijeno osmero djece. Prema informacijama lokalne policije, tragedija je proizašla iz obiteljskog sukoba, a osumnjičeni napadač, za kojeg se vjeruje da je otac nekih od ubijenih mališana, ubijen je nakon policijske potjere. Žrtve su bile u dobi od 18 mjeseci do 14 godina.
Ovaj stravičan događaj potresao je cijelu zajednicu i opisan je kao "možda najgora tragična situacija" u povijesti grada. Istraga je u tijeku, a mjesto zločina proteže se na čak četiri lokacije.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Policija je prvu dojavu o obiteljskom nasilju u četvrti Cedar Grove zaprimila oko šest sati ujutro. Kada su službenici stigli na adresu u ulici West 79th, zatekli su stravičan prizor. Glasnogovornik policije Christopher Bordelon opisao je mjesto zločina kao "iznimno opsežno, kakvo većina nas nikada nije vidjela". Pucnjava se dogodila u dvije kuće u istoj ulici, a povezana je i s trećom lokacijom u obližnjoj ulici Harrison. Jedna od žrtava je, prema izvješćima, nakon pucnjave uspjela pobjeći u susjednu kuću.
Ukupno je ozlijeđeno desetero ljudi. Osim osmero djece koja su podlegla ozljedama, ranjene su i dvije žene. Jedna od njih zadobila je po život opasne ozljede nakon što je upucana u glavu. Vjeruje se da je jedna od ranjenih žena bila u nekoj vrsti veze s napadačem, koji je, kako je potvrđeno, bio otac barem neke od ubijene djece. Državni senator Sam Jenkins izjavio je kako je osumnjičenik imao povijest obiteljskog nasilja.
Nakon što je počinio masakr, napadač je u neposrednoj blizini oteo automobil i pokušao pobjeći. Policijske patrole brzo su ga sustigle te je uslijedila potjera koja se proširila i na susjedni okrug Bossier. Tijekom potjere, policajci su zapucali na osumnjičenika i usmrtili ga. Iz policije su potvrdili kako vjeruju da je on bio jedini napadač na svim lokacijama.
Budući da je u smrt osumnjičenika bila uključena policija, istragu o tom dijelu događaja preuzela je Državna policija Louisiane, što je standardna procedura u takvim slučajevima. Potvrđeno je da nijedan policajac nije ozlijeđen tijekom intervencije.
Vijest o tragediji odjeknula je diljem Sjedinjenih Država, a lokalni dužnosnici izrazili su tugu i nevjericu. Stanovnici mirne četvrti u kojoj se zločin dogodio su u šoku. Mack London (71), koji u susjedstvu živi od 1991. godine, rekao je da nije čuo pucnjeve, već je za sve saznao od susjeda.
- Nikada se ništa slično nije dogodilo u ovoj ulici. Bilo je strašno... Mrzim što se to dogodilo toj djeci - izjavio je.
Gradonačelnik Shreveporta, Tom Arceneaux, na konferenciji za novinare jedva je pronalazio riječi.
- Ovo je tragična situacija, možda najgora tragična situacija koju smo ikada imali u Shreveportu. Jutro je strašno i svi žalimo za ovim obiteljima - rekao je Arceneaux. S njim se složio i šef policije Wayne Smith.
- Jednostavno ne znam što reći, srce mi je slomljeno. Ne mogu ni zamisliti kako se ovakav događaj može dogoditi - kazao je Smith.
Predsjednica gradskog vijeća Tabatha Taylor kroz suze je pozvala zajednicu na molitvu i pružanje pomoći u području mentalnog zdravlja.
- Ovo je rezultat kada netko pukne. Zato molim zajednicu, uz molitvu, i sve savjetnike za mentalno zdravlje koji postoje - ova obitelj i ova zajednica vas trebaju - poručila je.
Oglasili su se i guverner Louisiane Jeff Landry te predsjednik Zastupničkog doma američkog Kongresa Mike Johnson, koji je poručio da su njegove misli i molitve uz žrtve, njihove obitelji i cijelu zajednicu.
Uz korištenje AI-ja*
