Ubio samohranu majku dvoje djece: 'Mila je radila u Berlinu da djeci osigura budućnost'

Mila Šimić (31) ubijena je u stanu u kojem je živjela. Kako su izvijestili berlinski mediji, muškarac (35) sam se prijavio tamošnjoj policiji, priznao bešćutno djelo i rekao im gdje da dođu. Rodbini nitko ništa ne govori

<p>Strašan zločin potresao je berlinsko naselje Mitte, gdje je brutalno ubijena Imoćanka, samohrana majka dvoje djece, žena koja se za svoj kruh i za bolju budućnost godinama borila daleko od obiteljskog doma.</p><p>Imala je tek 31 godinu. Ona je <strong>Mila Šimić</strong>, a ubijena je u stanu u kojem je živjela. Kako su izvijestili berlinski mediji, muškarac (35) sam se prijavio tamošnjoj policiji, priznao bešćutno djelo i rekao im gdje da dođu, u ulicu Wollankstraße u Berlinu. Bilo je to u noći na petak, 16. listopada, oko jedan iza ponoći.</p><p>- Mila je dulje u Njemačkoj, gdje je radila kako bi osigurala djeci bolju budućnost. Ona nije živjela s tim muškarcem. Da je, rekla bi mi. Kako sam razumio od policije, to je neka osoba koju ona poznaje. Ne znam tko je on. Znamo da je došla hitna, nisu je uspjeli reanimirati – rekao nam je vidno potreseni brat preminule objašnjavajući kako su uopće za sve doznali i kako zapravo još konkretno ništa ne znaju.</p><p>- Došli su nam neki nepoznati ljudi. Uopće ne znam koji su to ljudi, oni su samo došli s brojem telefona. Rekli su nam da se dogodilo to i to te da zovemo berlinsku policiju. Mi smo zvali i oni su nam sve potvrdili, odnosno samo su nam potvrdili da je Mila žrtva ubojstva. Apsolutno ništa drugo ne znamo. Bit će pokopana na imotskom groblju, nadamo se do nedjelje – rekao nam je Milin brat.</p><p>Njezina malodobna djeca nisu bila s njom u Njemačkoj, ona su ostala živjeti s bakom i djedom kako bi se školovali u Hrvatskoj.</p><p>- Mila je redovito posjećivala djecu, stalno ih je zvala telefonom, razgovarala s njima, brinula se – tužno zaključuje brat.</p><p>Milina oca, inače veterana Domovinskog rata, bivšeg pripadnika IV. gardijske brigade, legendarne III. Imotske bojne, svi izuzetno poštuju jer je prošao težak ratni put. I ne samo da žele poštedjeti njega bespotrebnih i uličnih priča,</p><p>Imoćani žele zaštititi i malodobnu djecu koja su u ovom strašnom događaju ostala bez majke.</p><p>Mila je u Njemačkoj radila uglavnom u ugostiteljstvu.</p>