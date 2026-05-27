Obavijesti

News

Komentari 0
STRAVA U KINI

Ubio šefa zbog Netflixa. Kineske vlasti ga nedavno pogubile

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Ubio šefa zbog Netflixa. Kineske vlasti ga nedavno pogubile
Foto: Shangai First Intermediate People's Court

Xu, bivši voditelj podružnice tvrtke Yoozoo Games, otrovao je Lina u prosincu 2020. godine jer ga je osnivač maknuo u drugi plan nedugo nakon što je Xu pomogao svom nadređenom da sklopi ugovor s Netflixom

Kineske vlasti pogubile su Xu Yaoa nakon što je proglašen krivim za korištenje otrovnih tvari u ubojstvu gaming tajkuna Lin Qija, u sporu koji je bio povezan s Netflixovom adaptacijom serije 'Problem 3 tijela'. 

Ubijeni Lin Qi je bio osnivač tvrtke Yoozoo Games sa sjedištem u Šangaju, koja posjeduje prava za filmsku adaptaciju uspješne znanstveno-fantastične trilogije poznate po naslovu njezine prve knjige, 'Problem triju tijela'. Znanstveno-fantastičnu trilogiju, koju je stvorio kineski pisac Liu Cixin, prevedena je na više od 40 jezika te adaptirana u televizijske i gaming produkcije, uključujući i popularnu Netflixovu seriju 'Problem 3 tijela' objavljenu 2024. godine. 

Xu, bivši voditelj podružnice tvrtke Yoozoo Games, otrovao je Lina u prosincu 2020. godine jer ga je osnivač maknuo u drugi plan nedugo nakon što mu je Xu pomogao da sklopi ugovor s Netflixom, izvijestili su lokalni mediji.

UŽAS STRAVA U KINI Više od 80 mrtvih u eksploziji u rudniku
STRAVA U KINI Više od 80 mrtvih u eksploziji u rudniku

Proglašen je krivim za ubojstvo 2024. godine, a kineska vlada pogubila ga je 21. svibnja, navode kineski mediji. Linova tvrtka potvrdila je pogubljenje u utorak u priopćenju na kineskoj društvenoj platformi Weibo. Nedavno je slučaj koji se odnosi na gosp. Lin Qija, osnivača tvrtke Three-Body Universe, konačno doživio svoj epilog, i pravda je naposljetku zadovoljena”, stoji u priopćenju. „Svi mi u tvrtki duboko smo zahvalni na očuvanju pravde.”

Xu je potrošio stotine tisuća juana (desetke tisuća dolara) kako bi putem interneta kupio visokotoksične tvari, uključujući alfa-amanitin, smrtonosni spoj koji se nalazi u nekim otrovnim gljivama, izvijestili su lokalni mediji.

TRENUTAK UŽASA VIDEO Dramatična snimka iz Kine: Pao u bujicu nasred ulice, prolaznici ga u zadnji čas spasili
VIDEO Dramatična snimka iz Kine: Pao u bujicu nasred ulice, prolaznici ga u zadnji čas spasili

Otrov je skrivao unutar kapsula s probioticima, a stavljao ga je i u kapsule za kavu, spremnike s vodom i boce viskija, koje je potom dijelio s Linom i drugim zaposlenicima tvrtke. Lin je hitno prevezen u bolnicu nakon što mu je pozlilo u prosincu 2020. godine, ali je nažalost preminuo nekoliko dana kasnije u dobi od 39 godina. Nekoliko drugih osoba također se razboljelo, ali su se oporavile, navodi se u izvješćima lokalnog tiska.

Serijal 'Problem triju tijela' iznimno je popularan kako u Kini, tako i u inozemstvu. Njegov autor, Liu, postao je prvi kineski pisac koji je osvojio prestižnu nagradu Hugo, najveće priznanje u ovom žanru.

Na domaćem tržištu ova su djela potaknula rast znanstveno-fantastične industrije koja obuhvaća filmove, videoigre, knjige, časopise i izložbe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HOROR U NOVSKOJ U dvorištu ga napao dabar: 'Zaletio se i ugrizao me za potkoljenicu!'
DRAMATIČNA SNIMKA

HOROR U NOVSKOJ U dvorištu ga napao dabar: 'Zaletio se i ugrizao me za potkoljenicu!'

Čekamo sad nalaze da vidimo je li od čega bolovao, je li imao bjesnoću. Tek kad stignu rezultati će odlučiti kakve ću još lijekove dobiti. Znam da je životinja zaštićena, ali napala me u mom dvorištu, kaže Ilija
'Upozorio je mladića (24) da ne divlja autom. Prekipjelo mu je, napravio mu sačekušu i izbo ga'
UŽAS KOD SAMOBORA

'Upozorio je mladića (24) da ne divlja autom. Prekipjelo mu je, napravio mu sačekušu i izbo ga'

U mjestu Rude kraj Samobora 50-godišnjak je oštrim predmetom ozlijedio 24-godišnjaka. Stanovnici su u šoku. 'Očito se mora dogoditi neko zlo da ljudi reagiraju'
Novi snažan potres kod Siska: 'Kuća se tresla par sekundi...'
3,7 RICHTERA

Novi snažan potres kod Siska: 'Kuća se tresla par sekundi...'

Zatreslo baš dosta, napisao je jedan korisnik EMSC-a, drugi iz Mošćenice dodaje da se kuća tresla nekoliko sekundi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026