Ubio šefa zbog Netflixa. Kineske vlasti ga nedavno pogubile

Kineske vlasti pogubile su Xu Yaoa nakon što je proglašen krivim za korištenje otrovnih tvari u ubojstvu gaming tajkuna Lin Qija, u sporu koji je bio povezan s Netflixovom adaptacijom serije 'Problem 3 tijela'.

Ubijeni Lin Qi je bio osnivač tvrtke Yoozoo Games sa sjedištem u Šangaju, koja posjeduje prava za filmsku adaptaciju uspješne znanstveno-fantastične trilogije poznate po naslovu njezine prve knjige, 'Problem triju tijela'. Znanstveno-fantastičnu trilogiju, koju je stvorio kineski pisac Liu Cixin, prevedena je na više od 40 jezika te adaptirana u televizijske i gaming produkcije, uključujući i popularnu Netflixovu seriju 'Problem 3 tijela' objavljenu 2024. godine.

Xu, bivši voditelj podružnice tvrtke Yoozoo Games, otrovao je Lina u prosincu 2020. godine jer ga je osnivač maknuo u drugi plan nedugo nakon što mu je Xu pomogao da sklopi ugovor s Netflixom, izvijestili su lokalni mediji.

Proglašen je krivim za ubojstvo 2024. godine, a kineska vlada pogubila ga je 21. svibnja, navode kineski mediji. Linova tvrtka potvrdila je pogubljenje u utorak u priopćenju na kineskoj društvenoj platformi Weibo. Nedavno je slučaj koji se odnosi na gosp. Lin Qija, osnivača tvrtke Three-Body Universe, konačno doživio svoj epilog, i pravda je naposljetku zadovoljena”, stoji u priopćenju. „Svi mi u tvrtki duboko smo zahvalni na očuvanju pravde.”

Xu je potrošio stotine tisuća juana (desetke tisuća dolara) kako bi putem interneta kupio visokotoksične tvari, uključujući alfa-amanitin, smrtonosni spoj koji se nalazi u nekim otrovnim gljivama, izvijestili su lokalni mediji.

Otrov je skrivao unutar kapsula s probioticima, a stavljao ga je i u kapsule za kavu, spremnike s vodom i boce viskija, koje je potom dijelio s Linom i drugim zaposlenicima tvrtke. Lin je hitno prevezen u bolnicu nakon što mu je pozlilo u prosincu 2020. godine, ali je nažalost preminuo nekoliko dana kasnije u dobi od 39 godina. Nekoliko drugih osoba također se razboljelo, ali su se oporavile, navodi se u izvješćima lokalnog tiska.

Serijal 'Problem triju tijela' iznimno je popularan kako u Kini, tako i u inozemstvu. Njegov autor, Liu, postao je prvi kineski pisac koji je osvojio prestižnu nagradu Hugo, najveće priznanje u ovom žanru.

Na domaćem tržištu ova su djela potaknula rast znanstveno-fantastične industrije koja obuhvaća filmove, videoigre, knjige, časopise i izložbe.