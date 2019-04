Ubio Torcidaša: 'Nikoga nisam htio ozlijediti, a kamoli ubiti...'

- Te večeri nisam želio sukob ni s kim, a pogotovo nisam želio da netko strada, rekao je Nikola Gusić Janjić optužen za ubojstvo Ivana Mate Blaževića zvanog Blato iznoseći svoju obranu na Županijskom sudu u Splitu.

Ubio ga je nožem 11. kolovoza 2017. godine, ispred kafića Reket u Stobreču, a danas je još jednom ispričao detalje koji su prethodili sukobu. Sve je počelo još na Veliki petak te godine kada je Gusića Janjića na Splitu 3 napala ista skupina mladića koja je kobne večeri bila u Reketu.

- Vidio sam skupinu ljudi kako tuku jednog momka. Prišao sam im i rekao da ga puste na miru, da će ga ubiti. Tada sam dobio udarac u leđa, oboren sam na pod i počelo je cipelarenje. Žao mi je što to nisam prijavio policiji, ali nisam želio dodatne probleme jer sam znao da je jedan od tih momaka metalnom šipkom napao nogometnog suca Marića - opisao je Gusić Janjić, a javlja Dalmatinski portal.

Boljelo ga je, ali nije htio doktoru

Iako je, kaže, bio pretučen, nije zatražio pomoć liječnika, ali je, s obzirom na bolove, ipak razmišljao o tome. Između Velikog petka i večeri kada je ubijen Blažević vidjeli su se, tvrdi, samo jednom. Sreli su se na terasi jednog kafića, pogledali se i to je bilo sve.

U Stobreču je u noći na 11. kolovoz bila pučka fešta jer su mještani slavili svog zaštitnika sv. Lovru, a Gusić Janjić tvrdi da je na jednom od štandova kupio 'jači' nož i da mu je trebao za poslove na selu. Nakon toga je otišao u Reket gdje je sjedio za stolom s dvije djevojke koje su puštale glazbu. Kada je u kafić došla Blatina ekipa, ispričao je, Blažević ga je prepoznao i pitao odakle se znaju.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Odgovorio sam da se znamo sa Splita 3, ali nisam htio spominjati tučnjavu jer me bilo strah da će me opet pribit. Rečeno mi je da je Blato traži da mu se ispričam. Vidio sam da je pijan, oko njega je bilo dvadesetak ljudi i nisam želio probleme. Slutio sam da bi se nešto moglo dogoditi, pa sam izašao iz kafića, ali je za mnom izašao i Nikola Hasan koji me uvjeravao da se mogu vratiti i da neće biti problema - rekao je Gusić Janjić.

Međutim, situacija se nije smirila. Razmjenjivali su poglede, a eskaliralo je u trenutku kada je Blažević od jedne djevojke koja je sjedila s Gusićem Janjićem tražio da mu ispuni glazbenu želju.

- Postao je neugodan. Rekao sam mu da pusti djevojku na miru, da će mu pustiti pjesmu malo kasnije. Tada smo se pogledali i onda je sve krenulo. Izašao sam iz kafića, a za mnom je krenulo dvadesetak ljudi. Zastao sam kada sam čuo prijatelja, okrenuo se da vidim što se događa i odjednom sam bio okružen. Nisu točni navodi nekih svjedoka da sam nakon toga vikao da sam ubojica. Nisam vikao ništa. Govorio sam da me puste, a ovi koji su me okružili su nešto govorili i derali se - ispričao je.

Umro nakon 40 minuta

Blaževića je ubo u lijevu stranu prsišta, a usprkos hitnoj medicinskoj pomoći umro je 40-ak minuta kasnije u splitskoj bolnici. U obdukcijskom nalazu je utvrđeno da je pokojnik zadobio i ubodnu ranu na području slezena, ali optuženi kaže da mu je on nije nanio. Nikola Hasan je u svom iskazu rekao i da mu je optuženi pokazao nož za pasom, ali on tvrdi da to nije točno i da nož nitko nije vidio.

- Nema logike da sam mu pokazao nož, a da me on smiruje i vraća u kafić i govori da će sve biti uredu - obrazložio je.

Rekao je i da mu je strašno teško zbog svega što se dogodilo i da zna kakav je gubitak pretrpjela obitelj Blažević.

- Teško mi je pogledati ih u oči jer me smatraju glavnim krivcem, a ja to nisam. Nisam imao namjeru nikoga ozlijediti, a kamoli usmrtiti - završio je.

Postupak je došao u kraj, ostale su još završne riječi optužbe i obrane, a objava presude se očekuje za dva tjedna, piše Dalmatinski portal.