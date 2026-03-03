Ubio Varaždinca zbog 545 eura, tijelo mu sakrio u podrum: Sud mu odredio 35 godina zatvora!

Županijski sud u Varaždinu u ponedjeljak, 2. ožujka 2026. godine, donio je nepravomoćnu presudu u slučaju brutalnog ubojstva koje je potreslo varaždinski kraj. Muškarac (47) proglašen je krivim za teško ubojstvo iz koristoljublja 57-godišnjeg Željka Hatlaka iz Varaždina te za nedozvoljeno posjedovanje oružja. Izrečena mu je jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 35 godina. Nakon objave presude, sud mu je produljio istražni zatvor u kojem se nalazi od uhićenja.

Detaljno isplanirao zločin

Prema optužnici, koja je sada potvrđena i nepravomoćnom presudom, ubojica je zločin detaljno isplanirao. Nekoliko dana prije ubojstva doputovao je u Varaždin, a kobnog 24. veljače u prijepodnevnim satima došao je do dvorišta obiteljske kuće Željka Hatlaka na Trgu Matije Gupca. Tamo je, skriven, sačekao da se Hatlak pojavi. Kada je 57-godišnjak stigao, prišao mu je i iz neposredne blizine ispalio više hitaca iz automatske puške, koju je posjedovao ilegalno.

Nakon što ga je usmrtio, ubojica je tijelo žrtve odvukao i sakrio u podrum kuće kako bi prikrio zločin i dobio na vremenu. Motiv je od početka bio jasan - koristoljublje. Ubojica je znala da Hatlak u kući i dvorištu drži vrijedne predmete, uključujući skupocjene satove, motocikle, nekoliko osobnih vozila, traktor i veću količinu metalnog otpada. Njegov plan bio je sve to rasprodati.

Već sljedećeg dana, dok je Hatlakovo tijelo ležalo skriveno u podrumu, ubojica je organizirala odvoz dijela plijena. Prodao je dva automobila, traktor i otpadno željezo jednom trgovačkom društvu u okolici Varaždina. Za sve to dobio je iznos od tek 545 eura.

Ubio ga automatskom puškom

Hatlakovim automobilom, Citroenom C5, pobjegao je na područje Karlovca, gdje je od ranije neprijavljeno boravio. Nestanak Željka Hatlaka prijavljen je tek 5. ožujka, gotovo deset dana nakon ubojstva. Policija je odmah pokrenula opsežnu potragu, a jedan od ključnih tragova bio je upravo nestali sivo-zlatni Citroen.

Karlovac: Osobni automobil Citroen C5 parkiran ispred stambene zgrade | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL, ILUSTRACIJA

Istražitelji su automobil pronašli 8. ožujka, parkiran ispred stambene zgrade u Karlovcu, na adresi na kojoj je boravila i ubojica. Uslijedili su dani policijske opsade. Stanovnici mirnog kvarta svjedočili su kako policijska vozila, i označena i presretači, danonoćno nadziru zgradu. Nitko nije znao što se događa, a napetost je rasla sve do dana uhićenja krajem ožujka. Prilikom pretraga kuća i vozila koje je ubojica koristila, pronađena je i automatska puška kojom je počinjeno ubojstvo.