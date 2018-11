Ubio ženu i dijete: Djevojčica je branila majku, a očuh izbo i nju

Christopher Boon (28) je kuhinjskim nožem izbo i ubio svoju suprugu Lauru Mortimer (31) i njezinu kćer (11) koja je pokušala pomoći majci. Tijela su pronađena u lokvama krvi na podu u kuhinji u domu u britanskom Gloucesteru.

Djevojčicu je u svibnju ove godine ubio čak 24 puta, najviše u lice, a svoju suprugu 18 puta i to najviše u vrat.

Foto: Profimedia Laura Mortimer

Osuđen je na doživotnu kaznu zatvora, a u zatvoru mora minimalno biti 29 godina.

Laura i Christopher su u braku bili pet godina. Početkom ove godine Lauru je nazvala žena koja je tvrdila da ju Christopher s njom vara. Laura je u svibnju suprugu rekla da želi razvod. Boon je ubojstva priznao 13. srpnja, ali je tvrdio da je bio smanjeno ubrojiv te da je potpuno izgubio kontrolu.

No nalaz vještaka je pokazao kako nema nikakvog razloga da se Boona smatra smanjeno ubrojivim.

Hilary Bartholomew, majka ubijene, koja je identificirala tijela je rekla kako se svako jutro budi s mišlju da je to bila noćna mora no onda uvidi da je to stvarnost.

- Tada me horor opet preplavi. Moja kći je bila predivna žena koja je imala odličan smisao za humor. Bila je prijateljski raspoložena prema svim, bila je vesela i druge ljude je uveseljavala. Svoju prvu unuku sam obožavala. Bila je vrlo vesela djevojčica koja je vrlo dobro plesala - rekla je Hilary, piše Mirror.