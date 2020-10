Policajac ubio ženu pa sebe. Susjedi u šoku: 'Čulo se više pucnjeva, vikao je o rastavi'

<p>Stravičan zločin šokirao je u srijedu navečer stanare u Ulici Orešje u zagrebačkom Susedgradu. Policija je je u stanu pronašla mrtvo tijelo žene i teško ozlijeđenog muškarca koji je ubrzo preminuo.</p><p>Nakon višesatnog očevida, policija je u četvrtak izvijestila kako je muškarac (43) nakon svađe ubio suprugu (37), a potom počinio samoubojstvo.</p><p>Doznajemo, radi se o policajcu.</p><p>Kako su ispričali susjedi, dok su gledali utakmicu čuli su nekoliko udaraca, no nisu odmah registrirali to kao pucnjeve. Nekoliko minuta kasnije čuo se i glas muškarca koji je spominjao rastavu, a potom i još jedan pucanj.</p><p>Susjedi s kojima smo sinoć pričali u ulici rekli su kako se nikad nisu svađali.</p><p>- Ovo nam je veliki šok - rekli su. Drugi susjedi također su ispričali kako su znali viđati obitelj u ulici, no nisu djelovali neskladno.</p><p>Očevid je uz stručnu pomoć Ekipe za očevide obavio zamjenik Županijskog državnog odvjetnika.</p><p>Tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.</p>