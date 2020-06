Ubojica iz Đakova kriv: Dobio je 40 godina zatvora za ubojstvo dvoje djelatnika Centra

<p>Početkom lipnja započelo je suđenje <strong>Andriji Drežnjaku</strong>, ubojici iz Đakova koji je prošle godine ušetao u Centar za socijalnu skrb u Đakovu i hladnokrvno oduzeo dva života. Život je prvo oduzeo<strong> Ivanu Paviću</strong>, a zatim i <strong>Blaženki Poplašen</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ubojstvo u Đakovu</strong> </p><p>Sud je u podne objavio kako je Drežnjak kriv za ubojstvo Pavića i Poplašen. Potvrđeno je sve što je navedeno ranije i ništa nije opovrgnuto, Drežnjak je planirao došao u Centar za socijalnu skrb i hladnokrvno ubio dvoje djelatnika CZSS-a. </p><p>Za ubojstvo Pavića dobio je 30 godina zatvora, kao i za ubojstvo Blaženke Poplašen. Sud mu je u konačnici dodijelio 40 godina. </p><p>Sudac <strong>Davor Mitrović</strong> rekao je kako je Drežnjak ubio iz bezobzirne osvete te da je vještačenje pokazalo da je bio ubrojiv. Poručio je i kako su Poplašen i Pavić postupali po zakonu isključivo u Drežnjakovu korist i kako su njegove sumnje, da mu žele uzeti imovinu, bile neutemeljene. Zbog tih sumnji ih je, naposljetku, i ubio. </p><p>- Zadovoljan sam zakonom, ali ne i kao čovjek jer ovo je sigurno velika tragedija. U raspravi sam rekao kako je Andrija Drežnjak bio sam na optuženičkoj klupi, ali on nije jedini krivac. Ovo je rezultat bezbroj propusta - nakon presude rekao je Kraljević, tužitelj ubojice socijalnih radnika.</p><p>Nakon presude medijima se obratio i brat blizanac Andrije Drežnjaka.</p><p>- Zakon je zakon, ali nitko ne pita zašto je on to napravio. Oduzeli su mu očinstvo. Samo viču kriv je, kriv je! - ishitreno je vikao brat hladnokrvnog ubojice nakon presude koju smatra nepravednom.</p>