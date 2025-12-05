Obavijesti

News

INSTITUCIJE NEMOĆNE?

Ubojica iz Međimurja imao je čak 35 prijava i podeblji dosje! Zašto je onda bio na slobodi?

Piše Ana Dasović,
Čitanje članka: < 1 min
Ubojica iz Međimurja imao je čak 35 prijava i podeblji dosje! Zašto je onda bio na slobodi?
2
Mursko Središće: Muškarac iz vatrenog oružja pucao u dvije žene, očevid je u tijeku | Foto: Robert Anic/PIXSELL

S ovim zločinom broj ubijenih žena u Hrvatskoj u 2025. popeo se na 17. Većinu su ubili partneri...

Josip Oršuš u četvrtak se trebao javiti na izdržavanje jednogodišnje zatvorske kazne. Već u ponedjeljak čekao ga je početak odsluženja nove, 10-mjesečne kazne. U dosjeu mu je dosad “naslagano” 35 kaznenih djela, od prometa do krađa i nasilja. Trudna sestra nevjenčane mu supruge, koju je ubio, u srpnju je s djecom bila u sigurnoj kući. Pucao je iz nelegalnog oružja.

FEMICID U MEĐIMURJU Shrvani otac ubijene djevojke za 24sata: 'Ne mogu vjerovati da mi je pred očima pucao na kćeri'
Shrvani otac ubijene djevojke za 24sata: 'Ne mogu vjerovati da mi je pred očima pucao na kćeri'

Obitelj je navodno bila pod nadzorom socijalne službe. Institucije su, ističe se stalno, u ovakvim slučajevima nemoćne. No ovo je samo jedna u nizu priča o femicidu koji je bio tek kraj dugogodišnjeg obiteljskog nasilja. Nasilnici se redovito vraćaju djeci i ženama koje maltretiraju, sudski procesi traju godinama, zavodi za socijalnu skrb zatrpani su i nedovoljno kompetentni. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić i jučer je upozorila da policija, pravosuđe, ali i najbliža okolina, u praksi često ne prepoznaju signale koji prethode femicidu. To upućuje na manjak društvene svijesti o opasnosti obiteljskog nasilja i na neprepoznavanje femicida kao jednog od najpredvidljivijih ubojstava, istaknula je.

- Dinamika i obrasci koji dovode do ubojstva žena gotovo su uvijek isti, kao i rizici koji ukazuju da bi moglo doći do femicida - rekla je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci
TRAGAJU ZA JOSIPOM ORŠUŠEM

Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci

Policija upozorava građane da se osumnjičenom ne približavaju jer je naoružan te poziva sve koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovu pronalasku i uhićenju da se odmah jave na broj 192
MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!
UŽAS

MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!

Emeđimurje neslužbeno doznaje kako je muškarac upucao svoju nevjenčanu suprugu u kući, a potom i njezinu sestru na ulici. One su prevezene u bolnicu u Čakovcu
Međimurje pod opsadom, policajac poslao poruku ubojici: 'Ako ovo vidi ili sluša...'
FEMICID U MURSKOM SREDIŠĆU

Međimurje pod opsadom, policajac poslao poruku ubojici: 'Ako ovo vidi ili sluša...'

Nakon ubojstva žene u Murskom Središću, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić upozorava da je riječ o još jednom femicidu u Hrvatskoj, 17. ove godine...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025