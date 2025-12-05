Ubojica iz Međimurja imao je čak 35 prijava i podeblji dosje! Zašto je onda bio na slobodi?

Josip Oršuš u četvrtak se trebao javiti na izdržavanje jednogodišnje zatvorske kazne. Već u ponedjeljak čekao ga je početak odsluženja nove, 10-mjesečne kazne. U dosjeu mu je dosad “naslagano” 35 kaznenih djela, od prometa do krađa i nasilja. Trudna sestra nevjenčane mu supruge, koju je ubio, u srpnju je s djecom bila u sigurnoj kući. Pucao je iz nelegalnog oružja.

Obitelj je navodno bila pod nadzorom socijalne službe. Institucije su, ističe se stalno, u ovakvim slučajevima nemoćne. No ovo je samo jedna u nizu priča o femicidu koji je bio tek kraj dugogodišnjeg obiteljskog nasilja. Nasilnici se redovito vraćaju djeci i ženama koje maltretiraju, sudski procesi traju godinama, zavodi za socijalnu skrb zatrpani su i nedovoljno kompetentni. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić i jučer je upozorila da policija, pravosuđe, ali i najbliža okolina, u praksi često ne prepoznaju signale koji prethode femicidu. To upućuje na manjak društvene svijesti o opasnosti obiteljskog nasilja i na neprepoznavanje femicida kao jednog od najpredvidljivijih ubojstava, istaknula je.

- Dinamika i obrasci koji dovode do ubojstva žena gotovo su uvijek isti, kao i rizici koji ukazuju da bi moglo doći do femicida - rekla je.