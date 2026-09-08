UBOJICA LJETA Hrvatskoj prijeti jako nevrijeme uz krupnu tuču, razorne vjetrove i - tornado?!

Hrvatsku i veći dio zapadnog Balkana sredinom tjedna očekuje nagla i vrlo izražena promjena vremena. Nakon dugotrajne vrućine, snažna hladna fronta s Atlantika sudarit će se s rekordno toplom zračnom masom, što će stvoriti uvjete za jaka grmljavinska nevremena. Meteorolozi ovaj dramatičan obrazac nazivaju "ubojicom ljeta" jer donosi oštar i brz prijelaz iz ljetnih u jesenske prilike.

Duboka visinska dolina s hladnim zrakom polarnog porijekla spušta se prema središnjoj Europi. Sredinom tjedna ta će se fronta srušiti izravno na "toplinsku kupolu" koja je donosila ekstremne vrućine. Ključan faktor za opasne oluje bit će i povijesno toplo Sredozemno more, koje osigurava goleme količine vlage i energije. U atmosferi se stoga očekuje ekstremna nestabilnost (indeks CAPE mogao bi premašiti 3000 J/kg), što je plodno tlo za eksplozivan razvoj olujnih sustava.

Foto: Severe Weather Europe

Moguća krupna tuča, bujične poplave i tornada

Sudar zračnih masa pokrenut će nevremena od Alpa do zapadnog Balkana. Prema prognozama portala Severe Weather Europe, glavne opasnosti uključuju krupnu tuču, razorne udare vjetra i obilnu kišu koja može uzrokovati bujične poplave. Upozorava se i na lokalnu mogućnost pojave tornada. Zbog usporavanja fronte, olujni sustavi mogli bi se dugo zadržavati nad istim područjem, što povećava rizik od poplava. Lokalno bi u dva dana moglo pasti i do 200 milimetara kiše.

Foto: Severe Weather Europe

Promjena počinje u srijedu, a nevremena će prvo zahvatiti područje od istočne Francuske do Slovenije. Tijekom srijede poslijepodne i u noći na četvrtak, zona nestabilnosti premjestit će se preko sjevernog Jadrana i zahvatiti Hrvatsku. Najizraženije pojave očekuju se u srijedu i četvrtak, isprva na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a zatim i u ostatku zemlje. DHMZ je već izdao upozorenja za cijelu Hrvatsku zbog mogućih grmljavinskih nevremena.

Foto: Severe Weather Europe

Nakon vrućina, stiže osjetno zahladnjenje

Iza fronte prodire osjetno hladniji zrak. Temperature, koje su dosezale 40 °C, u dijelovima Europe past će za 15 do 20 stupnjeva u manje od 24 sata. U Hrvatskoj se očekuje pad temperature zraka i za desetak stupnjeva, što će donijeti pravo jesensko osvježenje. Nagli pad temperature donijet će i prvi snijeg u višim predjelima Alpa, spuštajući snježnu granicu i donoseći svjež, jesenski ugođaj većem dijelu Europe krajem tjedna.

*uz korištenje AI-ja