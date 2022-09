Ubojica s Lemić Brda u pratnji policije izašao iz bolnice: Prije pohoda oštetio tuđi automobil

Ubojica (69) s Lemić Brda koji je sinoć vatrenim oružjem usmrtio 65-godišnjaka, drugog 65-godišnjaka teško ranio te je tijekom događaja ispalio više hitaca prema obiteljskim kućama, a potom je zapalio krovište svoje obiteljske kuće je prije svog ubilačkog pohoda u alkoholiziranom stanju oštetio i osobni automobil.

Kako je za Radio Mrežnicu rekla Karolina Pavlačić, djelatnica kafića na Rakovcu, 'Para' je bio u tom kafiću.

- Bio je vidno alkoholiziran, 'zalio' je šank pelinom, a onda tako pijan sjeo u automobil, kaže Karolina.

Svojim je vozilom onda 'pogodio' njen parkirani automobil i oštetio joj branik koji je puknuo na tri mjesta. Karolina je tada pozvala policiju.

- Mahnuo je nakon toga i otišao, a ja sam zvala policiju da prijavim što se dogodilo- nastavlja Karolina.

Jučer je počinitelja vidjela po prvi put, no vrlo brzo doznala je registraciju automobila i njegovo ime te kuda je otišao pa sve navela policiji.

- Jasno sam im rekla da mi je oštetio vozilo i da je 'totalka' pijan.

Nakon što su ga pronašli na Sajevcu, vratili su se k njoj na Rakovac sa zanimljivim opservacijama, nastavlja. Ako je suditi po onome što je čula, policijski službenici su utvrdili da nema štete, ali i da je 'pijan, ali nije lud', kaže Karolina.

- Rečeno mi je da na njegovom automobilu nema nikakvih tragova, ništa, iako je netom prije toga udario moj automobil. Imala sam osjećaj kao da žele reći da izmišljam- kaže Karolina.

- Policajac me pitao nisam li to ja možda udarila prije, a ja sam odgovorila zašto misli da bih to učinila. Imala sam i dva svjedoka, ali koliko sam vidjela, nisu ih ništa pitali. Ja sam od njih tražila pomoć, a dobila sam sve samo ne pomoć.

Dodaje i da je potom potpisala 'bianco' zapisnik.

Iz policije su za Radio Mrežnicu potvrdili da su imali postupanje te da su sve provjerili, ali da nisu pronašli tragove i činjenice odnosno nisu ga zatekli u prometu niti da upravlja vozilom.

S pravom se onda postavlja pitanje je li počinitelj zločina s Lemić Brda prije samog zločina mogao biti alkotestiran od strane policije koja ga je tražila zbog prijave oštećenja tuđeg vozila te je li onda tragedija s Lemić Brda mogla biti izbjegnuta.

