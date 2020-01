Ubojica vratio novčanik: 'Tako ću možda uspjeti otići na brod'

Filip Zavadlav je osumnjičen da je jučer u krvavom pohodu pobio troje ljudi, pucajući iz automatske puške po centru Splita.

Nedugo nakon stravičnih zločina, otkrilo se kako je ranije bio prijavljen za nasilje u obitelji. Nakon što je pretukao brata, osuđen je na 30 dana zatvora, uvjetno na šest mjeseci. Osim toga, u periodu od 2013. do 2014. godine Zavadlav je počinio više kaznenih djela krađe, a jednom je prilikom uhvaćen i kako s majkom provaljuje u crkvu.

Zavadlav je, osim toga, i pomorac, a mnogi su se u komentarima na društvenim mrežama pitali kako je moguće da su ga primili na brod s takvim dosjeom. Jedan pomorac nam je kazao kako za ukrcavanje na brod prijašnji dosje ne mora značiti ništa. Najčešće tvrtka traži potvrdu o nekažnjavanju, ali čak ni ona nije nužna već ovisi o politici tvrtke. Osim toga, ona služi kao dokument koji ukazuje da se trenutno protiv stranke ne vodi neki kazneni postupak, kaže nam pomorac.

"Vjerujem da će balada imati sretan kraj"

Zavadlav je u statusu na Facebooku iz srpnja 2017. godine detaljno opisao kako je pronašao nečiji novčanik, vratio ga, a zauzvrat mu je vlasnik kazao kako će ga ubaciti na brod.

Prenosimo Zavadlavov status u integralnom obliku:

"Šetavši nekidan u gluho doba na ulici naišao sam na usamljeni Giorgio Armani novčanik kojeg je netko izgubio,bio sam toliko drzak pa sam mu prišao i uvidio da se unutra nalazi:

-nekoliko stotina kuna

-Raiffeisen bank visa election kartica tekući račun

-Diners international kartica

-Druga Raiffeisen bank visa election kartica tekući račun

-Vozačka dozvola

-Osobna iskaznica

-Metro kartica za kupca poduzetnika

-Maestro kartica hrvatska poštanska banka

-Članska iskaznica navijač hajduka (Naš Hajduk)

-Shoe be do kartica

-Raiffisen kartica obavezni mirovinski fondovi

-Iskaznica slobodne dalmacije

-Hervis sport club kartica

-Određene vizitke

-Punomoć za novčane transakcije na FINA-i u ime slobodne dalmacije

-Punomoč za primanje pošiljaka od hrvatske pošte u ime slobodne dalmacije

-Članska iskaznica fitness bazeni poljud

-Niz izlista više desetaka tisuća kuna prometa,uplata,isplata

Odložio sam novčanik kuči te sam ga namjeravao tako kompletnog vratiti vlasniku vidjevši na osobnoj iskaznici da isti živi i boravi na adresi u mome kvartu u sukojišanskoj ulici,ispovjedio sam svoj nalaz nekolicini poznanika te su čak dolazili do nekakvih ideja za zloporabu podataka i materjala pridobivenih iz novčanika hahhaha,također mi se sugerilalo "ma skupi lovu i baci to ča,šta te briga" no ja sam se odlučio za opciju da kompletan takuin vratin čoviku,te sam isto i učinio,kada je čovjek I.S. (50) vidio da sam mu došao vratiti novčanik bio je sretan te se začudio što je novac još uvjek u novčaniku,i na silu mi ga ugurao u đep nudeči mi da če mi dati još novca,no ja nisam htio uzeti,nadalje,sa čovjekom sam razgovarao odprilike 10 minuta te je isti naveo kako če kontaktirati neke poznanike u svrhu da me ubaci na brod kako bih kompletirao kadeturu sa još 6 mjeseci obavezne duge plovidbe...ja vjerujem da če i ova balada imati sretan kraj te čemo preko novčanika otići na brod...", napisao je 18. srpnja 2017. osumnjičenik za trostruko ubojstvo.

