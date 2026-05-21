UBOJICAMA SMANJILI KAZNE! Ovo su bila objašnjenja: Mlad je, ima tešku situaciju, djecu...

Nakon što je ranije osuđeni ubojica Kristijan Aleksić (50) prošle subote bez ikakva povoda ubio maturanta Luku M. (19), voljenog sina, brata, unuka, odličnog učenika, sportaša i mladića omiljenog u društvu, javnost se s pravom dignula na noge. Tražeći među institucijama odgovornog za to što Aleksić nije bio procesuiran iako je 2023. bio prijavljen zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja i imao pravomoćnu optužnicu, brzo se došlo do pravosuđa, konkretno sudova. Upravo su rad sudova i njihove odluke najčešće predmet kritika javnosti jer oni trebaju poslati poruku o nedopustivosti određenog ponašanja. Pravda mora biti brza i sustav efikasan, a poruka koja se šalje kroz primjerenu kaznu jasna i odlučna. Osobito u slučajevima najtežih kaznenih djela kao što su ubojstva, no, nažalost, često nije tako.