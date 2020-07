Ubojici iz Senja Vrhovni sud smanjio kaznu za pet godina

Ivan Tomljanović je na riječkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva kao i pokušaja ubojstva dvojice gostiju koje teško ranio, ali mu je kazna umanjena

<p>Vrhovni sud smanjio je za pet godina 40-godišnju kaznu zatvora na koju je nepravomoćno osuđen 58-godišnjii <strong>Senjanin </strong>zbog ubojstva redara u senjskom disko klubu "<strong>Konoba</strong>" i dva pokušaja ubojstva.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nevrijeme u Hrvatskoj</strong></p><p><strong>Ivan Tomljanović </strong>je 15. studenog na riječkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva 38-godišnjeg redara Tomislava Lopca u rujnu 2017., kao i pokušaja ubojstva dvojice gostiju koje teško ranio pucanjem iz pištolja.</p><p>Vrhovni sud prihvatio je žalbu optuženika, preinačivši jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora od 40 godina u kaznu zatvora od 35 godina.</p><p>Optuženiku je uz kaznu izrečena mjera liječenja od alkoholizma koja će se provoditi u okviru zatvorskog sustava i može trajati najdulje tri godine, izvijestio je, navodeći samo njegovu dob.</p><p>Optuženik je osuđen zbog događaja koji su uslijedili nakon što je potjeran iz diskokluba u koji se ubrzo vratio s oružjem iz kojega je ispalio više hitaca.</p><p>Najprije je ranio jednog muškarca koji je uspio pobjeći, a potom je ubio redara u kojega je ispalio još nekoliko hitaca, uključujući i jedan u glavu, dok je ležao na podu ranjen.</p><p>Kada je uočio jednog muškarca koji pokušava pobjeći, krenuo je za njim pucajući i zadajući mu ozljede. I ta žrtva je pala na pod, a optuženik je prišao i pucao mu u glavu nakon čega se udaljio. Jedna žrtva je na mjestu preminula, a preostale dvije su zadobile po život opasne povrede.</p><p>Vrhovni sud je zaključio da je u odnosu na treću žrtvu prvostupanjski sud postupanje optuženika pogrešno pravno označio kao kazneno djelo pokušaja teškog ubojstva.</p><p>To se djelo čini iz bezobzirne osvete, hladnokrvno, planirano i promišljeno uz potpuni izostanak osjećaja odgovornosti kako bi se nanijela patnja osobi kojoj se „osvećuje“, napominje sud.</p><p>S obzirom na to da treća žrtva nije bio sudionik incidenta koji je prethodio počinjenu kaznenih djela nego je riječ o spletu okolnosti u kojima se žrtva slučajno zatekla, riječ je o kaznenom djelu ubojstva u pokušaju, a ne teškog ubojstva u pokušaju, zaključio je Vrhovni sud.</p><p>Vrhovni sud smatra da je prvostupanjski sud pravilno utvrdio kazne za kaznena djela u odnosu na prve dvije žrtve od 25 i 10 godina zatvora, kao i okolnosti odlučne za izbor kazne.</p><p>Optuženik prije nije osuđivan, ne vodi se drugi kazneni postupak, otac je maloljetnog djeteta. U vrijeme počinjenja djela je bio smanjeno ubrojiv.</p><p>Riječ o osobi s dominantno narcističkim poremećajem ličnosti kojoj je dijagnosticirana ovisnost o alkoholu i koja je u vrijeme počinjenja djela bila pijana.</p><p>Otegotnim je cijenjena brojnost i lokalitet strijelnih rani nanesenih žrtvama kao i to što je optuženik iskazao upornost, bezobzirnost i agresivnost, što se posebno odnosi na hice ispaljene u glavu žrtve koju je usmrtio i treće žrtve. Osim toga, žrtva koja je usmrćena molila je za život optuženika kod kojega je izostala samilost.</p><p>Vrhovni sud smatra da je kazna dugotrajnog zatvora od 35 godina primjerena težini i okolnostima počinjenih kaznenih djela i osobi optuženika kao počinitelja.</p><p>Ubojstvu i pokušajima ubojstva prethodila je svađa nakon što je Mesić od pijanog Tomljanovića, koji je dosađivao njemu i njegovu društvu, zatražio da napusti klub.</p><p>Tomljanović je tada od redara tražio da ga zaštiti, na što mu je on rekao da ga ostavi na miru te da izađe iz kluba, dok ga je Mesić udario nogom u stražnjicu pa je Tomljanović pao, na što se dio gostiju smijao.</p>