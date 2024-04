Ubojici Romanu Brnadi odobrili su terapijski izlazak iz bolnice. U Rijeci je zvjerski ubio ženu (68)

Romanu Brnadi (39), koji je prije dvije godine u neubrojivom stanju zvjerski ubio 68-godišnju poznanicu Darinku Krivec, zbog čega je pravomoćnom presudom prisilno smješten u psihijatrijsku bolnicu Vrapče, odobren je skorašnji izlazak u trajanju od 3 dana. Tu odluku potvrdio nam je Županijski sud u Zagrebu koji navedeno rješenje donio 27. ožujka ove godine te Brnadi odobrio privremeni terapijski izlazak u trajanju od 16. do 18. travnja.

- Izlazak je odobren na prijedlog Klinike za psihijatriju Vrapče, Zavoda za forenzičku psihijatriju. Prema mišljenju bolnice, kod pacijenta aktualno ne postoji rizik da bi tijekom kratkog izlaza došlo do značajnog pogoršanja u psihičkom stanju, a ovaj terapijski izlazak bi pomogao u njegovoj rehabilitaciji - navodi se u sudskom priopćenju.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Njegovog odvjetnika Arisa Šarunića, koji je s Brandom u stalnom kontaktu, ne čudi ovakva odluka suda, budući da se, kako kaže, njegov klijent pokazao kao dobar pacijent.

- Brnada mi je najavio izlazak iza nove godine. Naime, dosadašnje liječenje pokazalo se uspješnim, on se pokazao vrlo dobrim pacijentom, vrlo je smiren i odmjeren i od kada je smješten u bolnicu s njim nije bilo nikakvih problema. Mislim da je terapijski za njega dobro da na kratko izađe i vidi obitelj. Koliko znam, ta tri dana provesti će na području grada Zagreba gdje će imati priliku vidjeti malodobnog sina, što mu je jako bitno. Smatram da doktori znaju što rade i da ovakve odluke ne donose olako. Imajte u vidu da je on pod stalnom terapijom i utjecajem lijekova pa će tako biti i tijekom njegovog kratkog izlaska - kaže odvjetnik Šarunić za Brnadu koji je i prije zločina u više navrata liječen u psihijatrijskim ustanovama, dane na psihijatriji krati i svirajući u bendu.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Podsjetimo, stravično ubojstvo, koje je zgrozilo Riječane, ali i širu javnost, zbilo se 6. veljače 2022. u riječkom kafiću na Pavlinskom trgu. Nakon ispijanja čaja s pokojnom poznanicom, Brnada, inače poznat kao ulični svirač, ničim izazvan nasrnuo je na stariju ženu gušeći je za vrat te bacivši na pod iza šanka. Dok je bespomoćno ležala na podu Brnada joj je skačući nogama na tijelo i glavu nanio teške ozljede od kojih je preminula na mjestu. Ubojica je potom pobjegao te neko vrijeme, dok je za njim tragala policija, gol lutao riječkim ulicama prije nego je sam došetao prijaviti se u policijsku postaju.

U listopadu iste godine riječki sud, zbog teškog ubojstva u neubrojivom stanju, odredio mu je prisilni smještaj u psihijatrijskoj ustanovi koji može trajati do maksimalne kazne propisane za ovo kazneno djelo, u trajanju od 40 godina.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Iako ne bi trebalo sumnjati u procjenu i ispravnost odluke nadležnih da ga se pusti na kraći terapijski izlazak, Riječani ovu odluku komentiraju s nevjericom.

- Ne znam koliko je to pametno, pa prošlo je tek dvije godine otkako je na liječenju, mislim da to nije dovoljno da se nekog pusti na slobodu pa makar to bilo samo tri dana. Sjetite se samo slučaja Aleksandar Relje... Prevelik je to rizik, nadamo se da ta tri dana neće dolazit u Rijeku - komentiraju Riječani odluku liječnika, aludirajući na monstruma iz 90-tih, koji je u psihijatrijskoj bolnici na Rabu, kao opasan psihički zatvorenik izdržavao sankciju zbog ubojstva djevojčice na Mlaki, a kada je pušten na terapijski izlazak ponovio je zločin ubivši drugu djevojčicu na gotovo istom mjestu gdje i prvu žrtvu.