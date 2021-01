Budući da je zločin počinio u neubrojivom stanju i tijekom suđenja bilo je razvidno je da se radi o osobi sa psihičkim poremećajima, Branko Rafajac, optužen za teško ubojstvo maloljetne djevojke K.T. (16), koju je sredinom veljače prošle godine usmrtio nožem, smješta se u psihijatrijsku ustanovu, odlučilo je sudsko vijeće Županijskog suda u Rijeci.

Ubojica, koji je 2018. godine, zbog alkohola, ovisnosti i psihičkih poremećaja već liječen u psihijatrijskoj ustanovi na Rabu, je u svojoj današnjoj obrani još jednom izjasnio da nije kriv te da on nije ubojica.

- Taj dan iz mog stana, koji je od mjesta zločina udaljen 20-tak metara, čuo sam viku i pozive upomoć. Budući da sam znao da mi je u toj zgradi zatočena nevjenčana supruga, spustio sam se dolje. Došavši u to dvorište bio je mrkli mrak i iznenadio sam se ugledavši neku ženu kako puši. Dozivao sam svoju suprugu, a ta žena rekla mi je da ona tu ne živi i povikala - šta ti tu radiš. Tada sam vidio da u ruci drži moj ribarski nož u futroli i tražio sam da mi ga da. Tad sam vidio i kako moja supruga proviruje kroz vrata jednog stana, ali ne reagira. Vidio sam i jednu curu koju je netko gurnuo.

Nastalo je naguravanje pri kojem sam htio uzeti nož od te žene (majke žrtve) i pri čemu sam lakše ozlijeđen, a onda me je netko, činilo mi se kao muškarac, gurnuo s leđa prema izlazu iz dvorišta i ja sam otišao nazad u svoj stan. Došavši tamo vidio sam da mi je stan provaljen i čuo škripu auta pa sam pomislio da počinitelj bježi. Sjeo sam u auto i krenuo u potragu za njim no nisam našao nikog - dio je nesuvislog izlaganja obrane o kojoj je pričao Rafajac, tvrdeći da je smrt djevojčice rezultat dugogodišnje istrage koju je on provodio baveći se istraživačkim novinarstvom u kojem je otkrivao i na svojim face book stranicama ukazivao na kriminalne radnje nadležnih institucija i policije Malog Lošinja, koja mu je, tvrdi, namjestila mjesto zločina.

Iz njegovog nesuvislog izlaganja bilo je očito da se radi o osobi sa psihičkim problemima, kojoj se potrebno liječenje i terapija, koju je neko duže vrijeme prije ubojstva prestao uzimati, zbog čega mu se stanje ponovi pogoršalo. Šta više, o njegovom zabrinjavajućem ponašanju bivša supruga u više navrata obavještavala je nadležne institucije (socijalnu službu, policiju, obiteljskog liječnika) tražeći pomoć i tvrdeći da je opasan za sebe i okolinu, no nitko nije poduzeo korake kojim bi se bolesnika smjestilo u odgovarajuću ustanovu.

Zabio joj nož u prsa

Podsjetimo, do tragičnog ubojstva došlo je 14.02.2020. u 6.25 kada je rastrojeni Rafajac došao u dvorište zgrade gdje je djevojčica živjela s roditeljima te vičući tražio svoju partnericu, koja ga je nekoliko mjeseci prije ostavila i preselila se, ali ne na toj adresi.

Pri tom nasrće na majku djevojčice koja je u dvorištu prije posla ispijala prvu jutarnju kavu i koja ga iznenađena pitala šta hoće. Rafajac tada nasrće na nesretnu ženu, a čuvši viku iz stana, u papučama i pidžami istrčala je djevojčica te u panici i strahu za svoju majku, unatoč krhkosti i psihičkoj nezrelosti pokušala ju obraniti.

Nasrnuvši na ubojicu s leđa on se tada okreće prema njoj te joj zadaje ubodnu ranu nožem u prsa, od koje je preminula na mjestu.

U završnoj riječi Rafajčev odvjetnik, koji mu je dodijeljen po službenoj dužnosti, istakao je kako je u ovom postupku imao nezavidnu ulogu braniti osobu za koju je bilo očito da je počinila zločin, no poštivajući njegov iskaz u kojem poriče krivnju i uzimajući u obzir sve okolnosti ovog nesretnog događaja, predlaže da državna tijela porade na zaštiti osoba s teškim duševnim smetnjama, kako se ovakve tragedije ne bi ponavljale u budućnosti.