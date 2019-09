Ubojitu drogu kupe preko 'dark weba', na adresu stiže poštom

U 2017. godini u SAD-u je oko 47.000 ljudi umrlo od opijata, a to je više nego što ih je poginulo u prometnim nesrećama ili su ranjeni vatrenim oružjem. Te su zastrašujuće brojke bile dovoljne da se u SAD-u proglasi stanje epidemije što se opijata tiče.

Fentanil postaje sve veći problem jer se propisuje kako bi ublažio ozbiljne bolove, ali se sve češće prodaje na ulici, gdje se miješa s heroinom ili drugim drogama. Pedeset je puta jači od heroina, a danas se može putem interneta naručiti od dilera i ovisnika, a na njihovu adresu stići poštom. Najčešće se naručuje iz Kine, a u Hrvatskoj je trenutno dostupan kao naljepak za kožu kod osoba koje boluju od karcinoma.

To je lijek protiv bolova koji je izumljen '60-ih godina prošlog stoljeća, a koristio se za ublažavanje agonije pacijenta u terminalnim fazama karcinoma.

Foto: HANDOUT

Ovisnost Amerike, tj. Amerikanaca o lijekovima za ublažavanje boli na bazi opijata i heroina zbog toga je postala višestruko opasnija. Najjači lijekovi za ublažavanje boli na tržištu, prepisani receptom za liječenje raka, proizvode se ilegalno i prodaju na ulicama, djeluju omamljujuće, a često uzrokuju i smrt. Ilegalna verzija droge preplavila je zajednice širom SAD-a i povremeni korisnici svjedoče o tome da njihove fentanil pilule i prah djeluju snažno omamljujuće, te se lako njima predozirati. Mogu čak prouzročiti i smrt.

Doslovce je dovoljno nekoliko zrnaca ovog bijelog praha da ubije čovjeka. U Americi su ga zato već nazvali "oružjem za masovno uništenje". Fentanil je toliko moćan da predstavlja prijetnju za osoblje hitnih službi koji se s tim lijekom susreću na poslu. Broj smrti uzrokovanih predoziranjem sintetičkim opioidima poput fentanila između 2014. i 2015. povećao se za 72 posto. Fentalin su koristili i Michael Jackson i Prince, a potonjeg je supstanca i ubila.

Sky News je prije godinu dana objavio potresan video u kojem malena djevojčica, stara svega dvije ili tri godine, bezuspješno pokušava probuditi majku koja leži na podu predozirana fentanilom.

The drug that killed Prince - Fentanyl - is becoming a problem in the streets of Britain. Warning: Video starts with distressing footage pic.twitter.com/yZWNj965F1