Ubojstva u Americi dokazuju da vlast želi ubiti i demokraciju

Kada država počne ubijati vlastite građane, one koji prosvjeduju zbog neslaganja s njezinim postupcima, kad vlast u toj državi to nasilje opravdava, a na kraju kad odbacuje i bilo kakvu mogućnost neovisnih istraga o ubojstvima, jasno je da su se temelji demokratskog poretka urušili, da se vladajući više ne smatraju odgovornima svome narodu, dakle onima koji su ih izabrali. Trumpova vlast unaprijed je oslobodila agente bilo kakve sumnje da su neopravdano pucali u ljude, da ubijaju bez opravdanja. Takva država više ne štiti i ne provodi zakone, ona je suspendirala vladavinu zakona korištenjem sile i vatrenog oružja protiv svih koji drukčije misle. Svaku mogućnost javne, transparentne i nepristrane istrage su odbacili, Trump i njegovi poslali su jasnu poruku da je nasilje legitiman odgovor na političko neslaganje.

Trumpova autoritarna vlast ne skriva da za nju ubojstva uopće nisu tragedije koje treba rasvijetliti, koje treba izbjeći, iz kojih treba izvući pouke. Za Trumpa su to samo “nužne mjere”, on normalizira nasilje, a građane dehumanizira. Svi su prosvjednici mete, svi oni koji se ne slažu s njegovom politikom su sumnjivci, svi se oni smatraju prijetnjom koju je dopušteno eliminirati. Takva država ne razlikuje sigurnost od represije, a izostanak istraga pokazuje da je riječ o svjesnoj političkoj odluci, o namjeri da ubijaju sve koji dignu glavu, koji izađu na ulice, koji dovode u pitanje monopol vlasti nad silom. Sustav koji ne istražuje vlastita ubojstva odlučuje živjeti bez kontrole, bez srama i bez odgovornosti. Takav sustav ne štiti poredak - on proizvodi strah uz pomoć kojeg želi samo očuvati vlastitu poziciju, a dobrobit građana posve mu je nebitna.

Trump je kriminalizirao prosvjednike i opravdava njihovu smrt, što znači da je objavio rat vlastitim građanima. Čim je prvi metak ispaljen u Minneapolisu bez ikakvih pitanja, bio je to pucanj u srce američke demokracije. Ovaj drugi već je dokaz da tu demokraciju žele ubiti.



