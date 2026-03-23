Kriminalistička policija obavila je očevid na mjestu događaja pod nadzorom dežurnog tužitelja Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona
ISTRAGA U TIJEKU
Ubojstvo u BiH: Muškarca (60) napao nožem, uhitili počinitelja
Smrtno je stradao V. B (60) u mjestu Počitelj Brdo kod Čapljine u BiH u ponedjeljak nešto prije 15 sati, a policija je uhitila M. J. (59), osumnjičenog za ubojstvo. Policija je prethodno zaprimila dojavu o napadu nožem. Odmah su stigli na mjesto događaja, gdje su pozvali i Hitnu pomoć. Međutim, 60-godišnjak je preminuo na mjestu, potvrdili su iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona za Avaz.
Kriminalistička policija obavila je očevid na mjestu događaja pod nadzorom dežurnog tužitelja Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Po dovršetku očevida bit će poznato više informacija.
