Ubojstvo u BiH: Muškarca (60) napao nožem, uhitili počinitelja

Smrtno je stradao V. B (60) u mjestu Počitelj Brdo kod Čapljine u BiH u ponedjeljak nešto prije 15 sati, a policija je uhitila M. J. (59), osumnjičenog za ubojstvo. Policija je prethodno zaprimila dojavu o napadu nožem. Odmah su stigli na mjesto događaja, gdje su pozvali i Hitnu pomoć. Međutim, 60-godišnjak je preminuo na mjestu, potvrdili su iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona za Avaz.

Kriminalistička policija obavila je očevid na mjestu događaja pod nadzorom dežurnog tužitelja Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Po dovršetku očevida bit će poznato više informacija.