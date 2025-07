Ubojstvo u Međimurju: Ulovili muškarca kojeg sumjiče da je ubio majku, pomogla im dojava

Međimurska policija izvijestila je kako su nakon opsežne i zahtjevne potrage nešto poslije 20 sati u okolici Slakovca pronašli i uhitili odbjeglog 29-godišnjaka. Sumnjiče ga da je u Pleškovcu rano jutros počinio teško ubojstvo majke (49) te još dva teška ubojstva u pokušaju, na štetu 59-godišnjaka i 23-godišnjaka. Odnosno, očuha i polubrata.

E.R. su uz uporabu sredstva prisile priveli u policijsku postaju te se trenutačno nad njih provodi kriminalističko istraživanje.

Iznimno bitnu informaciju koja je pomogla policijskim službenicima u pronalasku 29-godišnjaka dostavio je građanin putem aplikacije "Sigurnost i povjerenje", navodi policija.

- Ovom prilikom zahvaljujemo se građaninu na dostavljenoj informacija te dodajemo kako je suradnja policije i građana od iznimnog je značaja za stvaranje sigurnijeg društva - poručili su.

Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o supružnicima Danijeli J. (49) i Dragutinu J. (59). Emeđimurje piše da su teško ozlijeđenog muškarca prevezli u Županijsku bolnicu Čakovec, odakle su ga, zbog pogoršanja stanja, helikopterom prebacili u Zagreb u KB Dubrava.

- Imaju sina i kćer, sin ima 20-ak godina, a kćer je još maloljetna. Danijela je imala i sina iz prvog braka, E. R. Ne znamo što je bilo, no čuli smo da je Dragi razbijena lubanja. U jako je teškom stanju, nadamo se da će se izvući. Ozlijeđen je i njihov sin, on ima porezotine. Bojimo se kako će on sve to podnijeti jer je bio prisutan i sve vidio - potreseno govori jedan od njihovih susjeda.

Kako su nam ispričali mještani Pleškovca, E. R. je već imao problema s zakonom zbog čega je bio i u zatvoru.

- Nema dugo da je izašao, nisam ni znao da je ovdje. Inače živi s ocem nekoliko sela dalje, ovdje smo ga viđali povremeno. Znam da su mu majka i očuh pomagali dok je bio u zatvoru, slali mu novac da ima za svoje potrebe. Ne mogu vjerovati da bi tako nešto učinio. Strašno, u šoku smo svi - priča nam mještanin.

Druga susjeda nam kaže da je E. R. imao zabranu pristupa njihovoj kući na 100 metara jer je, prije mnogo godina napao njihovu kćer.

- Bio je zaljubljen u nju, a ona ga nije htjela, imala je drugog dečka. Presreo ju je i htio napasti nožem, uspjela se osloboditi. Vidjeli su ga u mjestu, rekli su da je ojačao u zatvoru - kaže susjeda. Kobnog jutra nisu čuli ni vidjeli ništa, kao ni ostali susjedi. Kažu da čak ni psi nisu lajali.

O supružnicima svi imaju samo riječi hvale. Kažu da su bili jako dobri ljudi i susjedi, uvijek spremni svima pomoći. U Pleškovcu žive dugi niz godina. On radi na mjesnom groblju, a žena je radila u Domu zdravlja kao čistačica.

- Jesu našli tko je to napravio. Prolaze tuda policajci u civilu, ispituju sve mještane, nitko nam ništa ne govori. Ako je ubojica još u bijegu, ne bi li i mi to trebali znati, da malo pripazimo. Ne osjećamo se sigurno - u strahu su bili mještani Pleškovca.