Krvavo Zrće: Ubojstvo učitelja bocom šampanjca nije riješeno, Britanac je izbo sunarodnjake

Na Pagu je u četvrtak ujutro čovjek ubijen iz vatrenog oružja, navodno ispred jednog noćnog kluba, dok je još tamo bilo više ljudi. Jedan od svjedoka vikao je: 'Netko mu je pucao u glavu, Isuse, netko mu je pucao u glavu'. Žrtva je preminula na putu za bolnicu, a sumnjivac je priveden. Kako doznajemo, napadač je državljanin Srbije i pucao je na državljanina Crne Gore

To, nažalost, nije prvo ubojstvo u blizini Zrća, popularnog odredišta za partijanere iz cijelog svijeta.

Netko ga ubio bocom šampanjca

Marijan Vukelić, 62-godišnji profesor tjelesnog odgoja iz Zagreba, ubijen je u kolovozu 2013. godine na Zrću.

Bez svijesti, oko četiri sata ujutro, na plaži Katarelac u uvali Zrće, između dva noćna kluba, pronašli su ga njemački državljani koji su te večeri bili na jednom od brojnih partyja. Pozvali su Hitnu pomoć. Pokraj Marijana pronađeni su novčanik s novcem i dokumentima, te ključevi automobila koji je cijelo vrijeme bio na parkiralištu na Zrću.

Obdukcija je pokazala kako su mu ozljede nanesene tupim predmetom, a nedaleko od njegova tijela pronađena je staklena boca šampanjca s tragovima koji upućuju kako bi to mogao biti predmet koji je Vukelića na koncu koštao života.

Preminuo je dva dana kasnije u zadarskoj bolnici.

'Rekli su mi da sumnjaju na neke Talijane'

- Obdukcijom je utvrđena nasilna smrt, 62-godišnjak je imao frakturu lubanje i nagnječenje mozga - rekli su tad iz policije.

Marijan Vukelić hrvanjem i sportom bavio se od mladosti pa sve dok nije ubijen. Na posljednjem natjecanju bio je samo tri dana prije nego se zaputio na Zrće. Tamo je bio u posjetu prijatelju.

Ubojicu nikad nisu pronašli

- Popili smo piće i kazao je da tamo ima dogovoren sastanak. Nije rekao s kim ni zbog čega, nisam ni pitao. Rekao je i da će usput pokušati naći prenoćište. Ja imam pansion, ali bio sam popunjen. Da sam znao što će se dogoditi, ustupio bih mu svoj krevet - rekao je prijatelj ubijenog tad...

- Rekli su mi da sumnjaju na neke Talijane koji su se ondje našli u to vrijeme. Ne znam koji bi mogli biti njihovi motivi, samo su mi rekli da u tom predmetu surađuju s Interpolom i da pokušavaju doći do njih. Ne znam tko su, koliko ih je niti zašto bi ubili Marijana. Policija se trudi, istraga je bila jako opsežna, vjerujem da ti ljudi doista daju sve od sebe, ali što vrijeme ide, to su šanse da će otkriti ubojicu sve manje - rekao je brat ubijenog 2014. godine za Jutarnji list.

Ubojica nikad nije pronađen.

Izbo ga nožem

Pet godina nakon Vukelića, u lipnju 2018., na Zrću je stradao Britanac Ugo Wilson (26), prijateljima poznat po nadimku Kraze. Njega je 27. lipnja na smrt izbo nožem drugi Britanac, Douglas Kane (26).

Iskrvario i preminuo

Kane je 2021. osuđen na 24 godine zatvora jer je 27. lipnja 2018. oko 5.30 sati, na plaži Zrće ispred noćnog kluba Kalypso, nakon kratkotrajnog provociranja i svađe s tri osobe, s oštrim predmetom nalik na nož napao žrtve.

Zadao je ubodnu ranu u prsište britanskom državljaninu Ugu Wilsonu koji je od tih ozljeda iskrvario i preminuo.

Druga žrtva, također britanski državljanin, priskočio je u pomoć, ali ga je Kane istim oštrim predmetom ubo po tijelu te je preživio zbog pružene hitne liječničke pomoći.

Promijenio izgled i pokušao pobjeći iz Hrvatske

Odmah nakon počinjenja djela, promijenio je izgled i pokušao pobjeći iz Hrvatske preko zračne luke Split.

Tu je i uhićen.

Poznat britanskoj policiji

- U Britaniji je bio višestruko kažnjavan zbog kaznenih djela protiv države, javnog reda, zlouporabu droga, preprodaju ukradene robe, klevete i njega dosadašnje kazne nisu usmjerile na zakonito ponašanje. Radi se o osobi sklonoj kriminalnom ponašanju - rekla je zadarska sutkinja Sandra Radanović.

- Manifestirao je brutalnost, perfidnost i lukavost pri počinjenu djela. Uporno i agresivno je nasrtao na žrtve na javnom mjestu pred većim brojem ljudi. Time je pokazao potpunu nekritičnost i visoki stupanj kriminalne volje. Ugrozio je život ljudi što je najzaštićenije dobro, a u konačnici je to dovelo do gubitka jednog mladog života - zaključio je sud.

Sukob je navodno bio povezan s drogom, pisalo se u to vrijeme.

