Učenici iz Hrvatske masovno se otrovali u Crnoj Gori? Voditelj puta: Nije točno, čekamo nalaze

Djeca su odmah nakon objeda dobila jake simptome. Proljev, povraćanje, mučninu, bolove u želucu, visoku temperaturu i malaksalost. Otrovale su se i dvije nastavnice te vozač autobusa, rekao je otac djevojke koja je sudjelovala na srednjoškolskoj ekskurziji u Budvi, Crna Gora gdje su se učenici Srednje škole TUPŠ Bjelovar navodno masovno otrovali u hotelu.

Prema njegovim riječima, hitna medicinska pomoć nije odmah stigla u hotel, pa je voditeljica ekskurzije, kako mu je rečeno, davala djeci tekućinu i Rehidromiks. Kada se stanje pogoršalo, nastavnica je, tvrdi otac, djecu taksijima odvezla u Dom zdravlja Budva, gdje su, prema njegovim saznanjima, dijagnoze bile "proljev i sumnja na infekciju". Djeca su se, navodi otac, nakon pregleda vraćala u hotel pješice i sama kupovala lijekove u ljekarni po cijeni od 25 eura.

Otac dodaje da su sljedećeg dana djeca primila infuziju, a sanitarna inspekcija je, kako tvrdi, tek 2. rujna zatvorila kuhinju i uzela briseve.

- Ipak, 3. rujna djeca su ponovno vidjela radnike kako peru tanjure i pribor, a nalazi krvi i stolice, prema mojim saznanjima, tek su tada uzeti. Nalazi su katastrofalni, a kompletna dijagnostička procedura prema protokolu za masovno trovanje hranom još nije provedena - rekao nam je otac.

On tvrdi da djeca i dalje imaju proljev, mučninu, povraćanje i temperaturu.

- Nastavnica roditeljima šalje poruke da je sve u redu, da se djeca smiju i druže, i da ostaju u hotelu do subote. To uopće ne odgovara stvarnom stanju djece - dodaje otac.

Otac navodi da je kontaktirao ministra Fuchsa, koji je predložio hitan prijevoz djece u bolnicu u Dubrovnik, no ravnatelj škole je, prema njegovim riječima, ponovio tvrdnje nastavnice da je stanje stabilno te da nema potrebe da se ide u dubrovačku bolnicu.

- Djeca sada sama kupuju hranu i lijekove jer postoji sumnja da je i voda u hotelu zaražena. Agencija koja je organizirala putovanje nam ne odgovara na pozive roditelja, a vođa puta ignorira upite. Samo nastavnica komunicira putem chata, ali izbjegava konkretna pitanja - tvrdi otac.

Nazvali smo nastavnicu koja nam je kratko poručila kako "ne bi ništa komentirala jer ima puno posla oko djece i svega".

Otac tvrdi da, prema njegovim saznanjima, nastavnica i dalje šalje roditeljima poruke da je sve pod kontrolom i da se djeca oporavljaju, iako djeca sami javljaju drugačije simptome i stanje.

- Ne zna se točna dijagnoza ni pravilna terapija koju djeca trebaju. Djeca i dalje pokazuju teške simptome, a nastavnica i agencija uljepšavaju informacije, planiraju izlete i ne organiziraju povratak kući. Roditelji su u strahu, nevjerici i očaju. Djeca trebaju hitnu stručnu medicinsku pomoć i povratak kući - zaključio je otac.

Voditelj putovanja nam je rekao kako ne zna otkud nam takve informacije te da su oni trenutno na večeri.

- 12 učenika je dalo krv te čekamo nalaze kako bismo znali o čemu se točno radi. Kad dobijemo nalaze, onda ćemo znati. Nema govora o trovanju, vjerojatno se radi o nekoj virozi. Vidjet ćemo svakako kad dođu nalazi - odriješito nam je poručio.

Probali smo kontaktirati i samu agenciju, ali nisu nam odgovarali na upite.

O svemu smo pitali i samo Ministarstvo obrazovanja čiji odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.