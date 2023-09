Učenici se masovno zarazili na maturalcu u Španjolskoj: '200 klinaca u avionu, nitko zdrav'

Velik broj učenika iz Zagreba, Splita, Istre i Osijeka s maturalnog putovanja u Španjolskoj se vratio bolestan, a njihovi roditelji se već danima putem društvenih mreža žale te prijavljuju simptome poput temperature, kašlja, proljeva i povraćanja. Neki su na kućnom testu bili pozitivni na Covid. Pojedini razredi su zbog bolesti školsku godinu započeli s manje od polovice učenika u školskim klupama, piše Jutarnji list.

- Prvi dan nastave bio je u srijedu, a učenici su se s maturalca vratili u utorak. Nastavi je taj dan prisustvovalo svega 6-7 učenika iako ih je inače u razredu oko 25. Dosta djece, ali i neki učitelji, vratili su se prehlađeni i s koronavirusom - rekao je roditelj gimnazijalca.

Nikola Dmitrović, ravnatelj zagrebačkog MIOC-a potvrdio je informaciju.

- Točno je, ove godine primijetili smo osjetno povećanje broja učenika koji nakon povratka s maturalnog putovanja u Španjolsku nisu prvi tjedan došli na nastavu. Posebno u dva razredna odjeljenja, a i neki profesori koji su bili s njima prijavili su da su bolesni, kaže Dmitrović i dodaje kako se svake godine nakon maturalnih putovanja krajem kolovoza određeni dio učenika razboli, ali nikad kao ove godine.

- Većinom je riječ o koroni, ali i različitim virozama, a do kraja prvog tjedna većina ih se vratila u školske klupe, zaključuje Dmitrović.

Darko Bagić, ravnatelj II. gimnazije tvrdi kako broj izostanaka nije bio veći nego prethodnih godina, a ravnatelj zagrebačke Športske gimnazije, Stipe Perišić, kaže da je upoznat sa situacijom u drugim školama, no kod njih je situacija pod kontrolom.

Ivan Čelebić, ravnatelj Prve osječke gimnazije, čiji su učenici također bili u Španjolskoj, odbio je komentirati situaciju. Jutarnji od roditelja doznaje da je i ondje zabilježen povećan broj oboljelih te da prvi tjedan škole velik broj učenika nije pohađao nastavu.

U Facebook grupi Putoholičarski savjetnik za jeftina i ugodna putovanja jedna je majka ispričala da su se djeca krenula razbolijevati četvrti dan izleta te da ih je tridesetak imalo neke od simptoma kao što su visoka temperatura, proljev i povraćanje. Dodaje da su djeca morala slijediti grupu u razgledavanju ili ležati u blizini autobusa po dva sata dok razgledavanje završi. Neki su profesori navodno za sve okrivili prekomjerne konzumacije alkohola.

- Od 200 klinaca koji su izašli iz aviona ni jedan nije bio zdrav, cijeli razred je ostao doma jer ih je polovica imala virozu, a druga polovica koronu- u komentaru je napisao jedan otac.

Iz Speranze, jedne od agencije s kojima su djeca putovala, su potvrdili informaciju o 30 do 40 posto zaražene djece.

- Poslujemo već godinama i svake godine se dio djece s maturalca vrati bolestan. Prije maturalca zato imamo sastanak, gdje roditeljima savjetujemo da prije putovanja djeca uzimaju vitamine jer im oslabi imunitet, kaže Saša Blažeković, direktor Speranze.

Pojašnjava kako su djeca u startu uzbuđena zbog putovanja, budni budu po 22 sata dnevno i to im naruši imunitet.

- Vani je vruće i stalno izlaze iz klimatiziranog na vrućinu. Noćni klubovi rade do pet ujutro i naravno da oni ostaju do kraja. Padne im imunitet i dođe do grlobolja i temperatura - govori Blažeković i dodaje kako je dobio informaciju da je u II. gimnaziji u jednom razredu od 25 učenika njih šest bilo bolesno.