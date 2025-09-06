Učenici u D. Dragonošcu već pet godina idu u vatrogasni dom na nastavu. Fuchs im dao obećanje

Početak nove školske godine za većinu učenika znači povratak u poznate klupe i susret s prijateljima. No, za učenike područne škole u Donjem Dragonošcu, dijelu zagrebačke Brezovice, početak rujna označava povratak u privremeni i neadekvatni prostor, lokalni vatrogasni dom. Petu godinu zaredom, nastava se odvija u uvjetima koji su daleko od pedagoških standarda, a strpljenje roditelja stiglo je do točke usijanja. Zbog toga su za prvi dan nastave najavili prosvjed i bojkot, tražeći hitno rješenje za svoju djecu.

Suočen s pitanjem o sudbini učenika iz Donjeg Dragonošca, ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs u razgovoru za RTL Danas nije ponudio konkretno obećanje. Na izravan upit može li jamčiti da će djeca sljedeću školsku godinu dočekati u novoj školi, ministar se ogradio.

- Mogu obećati da ćemo s naše strane napraviti sve, ali vlasnik je Grad Zagreb, investitor je Grad Zagreb, nadgleda i provodi radove Grad Zagreb - izjavio je Fuchs, jasno upirući prstom u gradsku upravu. Naglasio je da je Ministarstvo nakon potresa djelovalo urgentno kako bi se djeci omogućilo pohađanje nastave te da se u međuvremenu obnovio ogroman broj škola.

Ministar je ipak obećao da će njegovo ministarstvo, na čijem je čelu, učiniti sve kako bi se s Gradom Zagrebom pronašla mogućnost za bržu dostavu potrebne dokumentacije za izgradnju novih škola. Taj je proces, kako kaže, ključan i zbog provođenja velike reforme cjelodnevne nastave koja zahtijeva značajna ulaganja u školsku infrastrukturu diljem Hrvatske.