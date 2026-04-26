Učenici uče o STEM disciplinama kroz natjecanje s dronovima

Učenici 20 škola iz Osijeka i Splita dobili su priliku upoznati svijet dronova i zračne robotike kroz prvu hrvatsku školsku dron ligu. Riječ je o edukativnom natjecanju koje spaja igru, tehnologiju i razvoj STEM vještina koje su sve potrebnije, a njegova završnica održat će se 15. svibnja.

Liga je osmišljena kao izvannastavna aktivnost kroz koju učenici osnovnih škola, uz podršku mentora i nastavnika, na praktičan način usvajaju osnovna znanja o tehnologiji dronova i zračnoj robotici, regulativama i sigurnosnim pravilima letenja te preciznom upravljanju letjelicama.

Cilj je učenicima omogućiti da već u osnovnoj školi razvijaju vještine koje će im sutra otvarati vrata novih zanimanja.

- Dron tehnologija koja se koristi je platforma za bilo koju STEM disciplinu. Dronove možete prilagoditi razini koju želite, ovisno o tome što želite da učenici usvoje, a primjena može biti iz fizike, informatike, elektronike ili tehničkog odgoja, ovisno o afinitetima - rekao je Dragan Kovačević, idejni začetnik Lige iz osječke tvrtka Orqa koja je pokrenula natjecanje.

Svaki dron ima određene tehničke i letne karakteristike te elektroničke komponente i sklopove koje treba integrirati i povezati kako bi se mogli koristiti, a potrebno je razumjeti i načela funkcioniranja radio-komunikacijskih uređaja za upravljanje i prijenos video signala.

- To se sve može prilagoditi osnovnom znanju, ali i složenijem tehničkom znanju, kao priprema učenika koji će upisati neku tehničku školu - istaknuo je Kovačević.

U prvoj "sezoni" sudjeluje 21 školskih timova iz Osijeka i Splita, a natjecanje se odvija u tri faze koje su već počele.

Učenici su u Orqa dron simulatoru prvo testirali brzinu i preciznost pilotiranja gdje su na više staza pokušavali postići što bolji rezultat.

Uz znanja, razvija se i osjećaj odgovornosti

Na temelju rezultata iz simulatora, po najbolja dva tima iz Osijeka i Splita bit će pozvana na završnu utrku, koja će se održati 15. svibnja u sklopu Osijek Drone Expo, gdje će se učenici natjecati uživo pred publikom i stručnjacima iz industrije.

Profesor i mentor u OŠ Retfala Aleksandar Bojanc-Štemberger istaknuo je da su učenici kroz natjecanje, osim znanja iz robotike, radio komunikacije i programiranja, razvijali i osjećaj odgovornosti.

- Prate kako su rangirani, kako će se snaći i kako će letjeti, stalno vježbaju i to pokazuju rezultati pa se već pripremamo i za natjecanje uživo - poručio je.

Učenik 7. razreda OŠ Retfala iz Osijeka Ante Ogrebić istaknuo je kako je natjecanje zabavno, ali zahtjevno.

- Shvatio sam da mi nije uvijek lako napredovati. Na jednoj razini leta sam bio dosta dugo, a kada je krenulo natjecanje morao sam se prebaciti na još težu, no uz puno vježbe sam uspio - rekao je.

Tvrtka Orqa je, igrom slučaja, smještena pokraj najveće škole u Osijeku - OŠ Retfala, te se suradnja javila prirodno s obzirom na to da su škola i ambiciozni profesori pokazali interes za nove tehnologije u nastavi, pojasnio je Kovačević, dodavši kako suradnja sada već traje nekoliko godina.

Nakon ovog pilot-projekta u Osijeku i Splitu, liga se od iduće školske godine planira prošiti i na druge hrvatske gradove. Cilj je povećati obuhvat na 200 škola i 400 timova na nacionalnoj razini.

Projekt je razvijen u suradnji s Centrom izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije kao odgovor na potrebu za razvijanjem STEM vještina, a podržava ga A1 Hrvatska kao generalni sponzor.