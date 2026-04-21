Veliki vodič za upise u srednje škole: Izračunajte bodove i provjerite što traži vaša škola

Učenici broje zadnja dva mjeseca nastave. Za osmaše to znači i početak novog poglavlja, srednja škola. Mnogi već znaju koju srednju školu žele upisati, no mnogi se još nisu odlučili koju bi školu i nisu sigurni hoće li imati dovoljno bodova za škole koje žele.

Službenu odluku o upisima, s datumima i drugim detaljima, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih tradicionalno objavljuje u svibnju. Upisi se odrađuju preko sustava e-Upisi. Nastava završava 12. lipnja, a prijave obrazovnih programa obično počinju oko 25. lipnja i traju dva tjedna. Objave konačnih ljestvica i upisi za ljetni rok su do 10. srpnja, a upisi za učenike po posebnim programima odrađuju se ranije.

Ilustracija za upis u srednju školu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon što ministarstvo objavi Odluku o upisima, škole će objaviti svoje programe, bodove i uvjere upisa za ovu godinu. No i prije toga, 24sata donose vam jedinstveni, detaljni kalkulator bodova te popis svih škola i obrazovnih programa u cijeloj Hrvatskoj. Podaci u našem kalkulatoru službeni su podaci s upisa nekoliko prijašnjih godina. Razlike koje se mogu javiti na upisima ovo ljeto bit će minimalne.

Kako koristiti ovaj kalkulator?

Kad otvorite stranicu upisi.24sata.hr, otvorit će vam se interaktivna mapa s geografskim prikazom svih srednjih škola u Hrvatskoj. S desne strane je preglednik u kojemu možete pretražiti sve škole te izračunati broj bodova koji imate i koji vam je potreban za određenu školu.

Na vrhu preglednika je tražilica u koju možete upisati školu ili grad koji vas zanima - primjerice, gimnazija, elektrotehnička škola, Zagreb. Možete i precizirati školu - X. gimnazija, Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar.

Potom birate županiju, a ispod toga je raspon bodova za škole (prema zadnjem upisu 2025.). Primjerice, ako vas zanimaju škole čiji je upisni prag bio između 55 i 65 bodova, to upišite u tražilicu.

U pregledniku slijedi opcija "Filtriraj" i "Izračunaj moje bodove".

Sustav računa prosjek

Kad kliknete "Izračunaj moje bodove", otvara se preglednik u koji upisujete prosjek ocjena za 5., 6., 7. i 8. razred, uz dodatne predmete koji se gledaju (npr. hrvatski i strani jezik, matematika, za 7. i. 8. razred) - sustav po unesenim bodovima računa prosjek.

U pregledniku će se automatski prikazati sve škole u rasponu koji odgovara vašim bodovima.

Kad kliknete na školu koja vas zanima, otvara se prozor s detaljima škole, uz prikaz gdje se škola nalazi. Primjerice, Gimnazija Nova Gradiška, Brodsko-posavska županija, Trg Kralja Tomislava 9, Nova Gradiška.

Vidjet ćete minimalni, maksimalni i prosječni broj bodova za sve programe koje gimnazija nudi: opći, prirodoslovni i umjetnički smjer. Tu je i kontakt-mail škole.

Škole možete pretraživati i na samoj karti - klikanjem na kružiće dolazite do željene škole.

Ne zaboravite, do kraja školske godine još su dva mjeseca te je dovoljno vremena da popravite ocjene i osigurate si upis u školu koju želite. U Zagrebu devet gimnazija provodi i dodatne provjere znanja, na kojima možete prikupiti i dodatne bodove. Do kraja školske godine imate i dovoljno vremena da se, uz naš kalkulator bodova i kartu škola, informirate o svim školama koje vas zanimaju.