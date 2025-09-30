Učenik napao vršnjake ključem u učionici. Roditelji su danas odbili djecu poslati na nastavu

Policijska patrola stigla je u jednu školu na jugu Hrvatske nakon dojave napadu na učenike. Kako doznajemo, radilo se o dječaku koji je navodno ključem za romobil napao i izgrebao druge u prostoru škole.

- Bilo je krvi posvuda. Riječ je o dječaku koji već dulje vrijeme manifestira devijantno ponašanje rekao je jedan od roditelja za portal Mega-media.

Kako navode roditelji te škole, nisu poslali učenike na nastavu u utorak jer se boje za njihovu sigurnost. Žele da institucije riješe taj problem.

Ravnateljica škole u kratko je potvrdila incident, no kaže kako nije bilo nikakvog 'krvavog pohoda'. Koliko zna, nitko nije završio na Hitnoj pomoći.

- Jedan učenik požalio se u ponedjeljak uvečer roditeljima te su oni obavijestili razrednicu. Mi smo tek danas ujutro saznali za to, odmah smo pozvali roditelje na razgovor te obavijestili policiju. Tražili smo roditelje da nam ispričaju što su im djeca prenijela, jer nam se tada nitko od učenika nije obratio, a sve se odvilo u školi. Navodno je sve trajalo 2-3 minute - kaže nam ravnateljica škole.

Potvrdila je da, zbog situacije s učenikom, tijekom utorka traje jedan 'tihi prosvjed' roditelja, koji su danas odbili poslati djecu u školu. S obzirom na to što je sve škola poduzela, djeca bi se u srijedu trebala vratiti na nastavu.

Nadležna policijska uprava potvrdila je kako provjeravaju sve informacije.

- Možemo potvrditi da raspolažemo informacijom, odnosno zaprimili smo prijavu na okolnosti koje poduzimamo mjere i radnje radi utvrđivanja činjeničnog stanja - napisali su iz policije.